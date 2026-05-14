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Las piscinas exteriores de Lieres y Lugones contarán este verano con elevadores para personas con movilidad reducida

Siero invierte 17.200 euros en estos dos nuevos equipamientos, “tras el resultado positivo” con el que se incorporó el verano pasado el de la Pola

Virginio Ramírez y Jesús Abad.

Virginio Ramírez y Jesús Abad. / P. A.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Todas las piscinas exteriores de Siero serán accesibles este verano para el baño de personas con movilidad reducida. Tras instalar un elevador el pasado verano en la exterior de la Pola, "con un resultado positivo", como destacó Jesús Abad, concejal de Deportes, este verano habrá dos nuevos equipamientos similares en las piscinas al aire libre de Lugones y Lieres.

La inversión del Patronato Deportivo Municipal será de 17.200 euros para permitir que las personas con movilidad reducida puedan acceder de forma autónoma al vaso de la piscina. "Con esta mejora damos un paso más para que todos los usuarios puedan disfrutar de las piscinas municipales en igualdad de condiciones", destacó Abad.

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Los elevadores serán portátiles, funcionarán mediante batería y no requerirán instalación fija. "Se podrán aprovechar durante el resto del año también para las piscinas interiores", afirmó el concejal de Deportes, que estuvo acompañado en la presentación de estos nuevos equipamientos de Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal de Siero.

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