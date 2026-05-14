El programa de conciliación familiar Siero Corresponsables publica sus listas definitivas para el verano tras "un error técnico y humano"
"La incidencia generó confusión entre las familias solicitantes, pedimos disculpas por las molestias causadas", destaca la concejala de Educación, Eva Iglesias
El programa de conciliación de Siero Corresponsables publica sus listas definitivas de usuarios “tras un error técnico y humano” en la primera asignación de plazas, que provocó que se adjudicasen “por estricto orden de llegada, omitiendo los criterios legales de la subvención”, explicó la concejala de Educación, Eva Iglesias.
"La incidencia generó confusión entre las familias solicitantes, pedimos disculpas por las molestias causadas", prosiguió Iglesias, que explicó que "un fallo en el volcado automático de datos" provocó que esa primera lista se crease sin tener en cuenta los requisitos que deben cumplir las familias para acceder a una plaza.
El programa Corresponsables oferta 215 plazas por periodo no lectivo: 100 en Lugones y 115 en la Pola. Se trata de una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación de las familias durante los periodos no lectivos.
La programación se desarrollará del 22 de junio al 14 de julio en el Colegio El Carbayu de Lugones, y hasta el 15 de julio en la Plaza Cubierta de la Pola.
Iglesias también ha explicado que el retraso de tres días en la comunicación de la adjudicación definitiva respondió a "la necesidad de revisar el proceso y corregir el error detectado". Subrayó que en la web municipal están publicados los listados finales, junto con un comunicado explicativo sobre lo sucedido y los criterios que se siguen para la adjudicación de plazas dentro del programa Corresponsables.
- Siero tramitará en los próximos días la licencia para levantar los primeros 67 nuevos pisos de la cuarta fase del bulevar de Lugones
- Paula Gómez, la joven de Siero campeona de España de gimnasia rítmica: : 'Este título es un sueño, aún me cuesta asimilarlo
- El palacio de Aramil, en Siero, será un hotel de lujo de cinco estrellas y en él se organizarán también eventos
- La ampliación de Parque Principado está sobre la mesa: la propiedad se reúne con el gobierno de Siero para analizar las opciones del plan y su cronograma
- Susto en Lugones con el vuelco de un camión en una obra de la Avenida de Gijón
- Inundaciones en el portal, 'olas' en la acera y un acceso peligroso ('casi en madreñes') cada vez que llueve fuerte: la denuncia de unos vecinos de de Pola de Siero
- La sorprendente historia de un llagar de Siero: La Morena lleva 170 años dando «cariño» a la sidra en Viella
- Más vivienda de obra nueva en Lugones: así será el complejo residencial de Les Bellotines, que acaba de iniciar su construcción