El programa "Siero Acompaña" organiza una excursión al Parque de la Vida de Luarca y la playa de Las Catedrales de Ribadeo
"Nos estamos poniendo en contacto con usuarios que salen menos y les cuesta más trabajo relacionarse para que participen", afirma la edil Pilar Santianes
El programa "Siero Acompaña", que ofrece diferentes actividades para combatir la soledad no deseada, propone para el próximo mes una excursión a destinos de la costa occidental de Asturias y de Galicia. Los usuarios podrán visitar el 4 de junio el Parque de La Vida de Luarca y a la playa de Las Catedrales.
La iniciativa es gratuita e incluye el transporte y las entradas. Pretende dar continuidad a un programa que ha tenido buena aceptación hasta la fecha.
En la presentación de esta actividad estuvieron la concejala Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández; la edil de Mayores, Pilar Santianes, y la técnico Consuelo Urdangaray.
Santianes incidió en el trabajo que están llevando a cabo para contactar con usuarios menos habituales y que también disfruten de esta propuesta: "Nos ponemos en contacto de usuarios menos habituales de otras veces, que salen menos, y les cuesta más trabajo relacionarse con los demás, para que se animen a venir", afirmó.
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