El programa "Siero Acompaña" organiza una excursión al Parque de la Vida de Luarca y la playa de Las Catedrales de Ribadeo

El programa "Siero Acompaña", que ofrece diferentes actividades para combatir la soledad no deseada, propone para el próximo mes una excursión a destinos de la costa occidental de Asturias y de Galicia. Los usuarios podrán visitar el 4 de junio el Parque de La Vida de Luarca y a la playa de Las Catedrales.

La iniciativa es gratuita e incluye el transporte y las entradas. Pretende dar continuidad a un programa que ha tenido buena aceptación hasta la fecha.

En la presentación de esta actividad estuvieron la concejala Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández; la edil de Mayores, Pilar Santianes, y la técnico Consuelo Urdangaray.

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Santianes incidió en el trabajo que están llevando a cabo para contactar con usuarios menos habituales y que también disfruten de esta propuesta: "Nos ponemos en contacto de usuarios menos habituales de otras veces, que salen menos, y les cuesta más trabajo relacionarse con los demás, para que se animen a venir", afirmó.