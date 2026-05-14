Siero efectúa labores de limpieza intensiva en cinco plazas del concejo: "Se hace de forma periódica, como refuerzo y con medios especiales"

El Ayuntamiento de Siero ha llevado a cabo labores de limpieza intensiva, con agua a presión caliente, en cinco plazas del concejo, situadas en la Pola, La Fresneda, El Berrón y Lugones. La última actuación se ha llevado a cabo en la plaza de La República de la capital del concejo.

Estas actuaciones, según destaca el alcalde, Ángel García ("Cepi"), se programan "de forma periódica como refuerzo y con medios especiales". Los operarios utilizaron agua a presión caliente y maquinaria específica. "El objetivo es mantener en buen estado el pavimento de plazas y zonas de paso públicas que, por su ubicación, acumulan más suciedad de la normal o presentan manchas que no se pueden quitar con los medios habituales", resaltó el regidor.

"Cepi" visitó las labores de limpieza en la plaza de la República, último enclave en el que se han desarrollado los trabajos, junto a la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago.

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Anteriormente, se había actuado en la plaza Díaz Esnal de la Pola; en La Fresneda, concretamente en la zona cercana a la rampa de accesibilidad a la plaza Mayor; en El Berrón, en el parquín; y en Lugones, en la zona de paso entre el aparcamiento de la avenida Jose Tartiere y la calle Monte Auseva, atravesando la calle Monte Arapio.