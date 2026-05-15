Ángel García, "Cepi", alcalde de Siero: "Mi intención es volver a ser candidato del PSOE en el municipio"

Ángel García González, «Cepi», es alcalde socialista de Siero desde 2015. A un año de las próximas elecciones municipales, desvela en esta entrevista que su intención es poder repetir como candidato a la Alcaldía por el PSOE, aunque admite que ha pensado en dejar la política. Se siente respaldado por su partido, del que, asegura, no tiene queja, pese a algunos encontronazos con el Gobierno regional a causa de proyectos que afectan al concejo. Se muestra preocupado por asuntos como la vivienda.

-¿Volverá a presentarse como candidato del PSOE a la Alcaldía?

-La idea a día de hoy es que sí. Y el único escenario que barajo si continúo en la política es seguir siendo candidato a la Alcaldía, continuar aquí en Siero.

-¿Le ha trasladado a su partido la intención de seguir?

-Sí, sí. Bueno, no sé cuándo abrirán los plazos oficiales para nombrar a los candidatos y demás, no sé si será en verano o después. Y lógicamente hay un procedimiento. Pero evidentemente mi voluntad y mi intención es volver a ser candidato a alcalde en Siero. Es mi deseo.

-¿Pensó en dejarlo o se planteó cambiar de opción política?

-En dejarlo sí. En distintas etapas, a medida que llevas más años piensas más en cambiar un poco de vida. De todos modos, yo siempre invito a la gente que se anime a dar el paso de participar en política. Sé que es más fácil criticar desde la barrera y denostarla. Y es cierto que las condiciones laborales, retributivas y de todo tipo no son atractivas hoy para que los mejores quieran estar en política. Pero es necesaria e importante, probablemente nunca lo ha sido tanto como hoy. El problema es que la gente más capaz y brillante de la sociedad no tiene ningún interés en participar activamente.

-El PSOE ha escenificado que le da su apoyo. Adrián Barbón y Adriana Lastra le acompañaron en la fiesta de los Güevos Pintos. El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, también, defendiendo la llegada del gigante de los híper Costco. ¿Se siente respaldado?

-Sí. Yo con el partido estoy satisfecho y no tengo ninguna queja. Las quejas que tengo las hago públicas, pero no es con el partido, sino con el Gobierno regional cuando entiendo que no se está haciendo lo que se debe con Siero. Yo soy alcalde de Siero y me debo al concejo, tengo que intentar conseguir lo mejor para el municipio. Y si creo que algo no está bien, decirlo y pelearlo. Igual que hace, por ejemplo, el Gobierno de Asturias, frente al Ministerio de Transportes por el peaje del Huerna, aunque sean del mismo signo político. Si tengo que enfrentarme al Gobierno regional para defender los intereses de Siero lo haré, independientemente de quien gobierne. Lo que antepongo siempre es el interés de Siero.

El proyecto de Parque Principado es muy positivo, no debería dar tantos problemas, pero en esta región pasan estas cosas

-La Unión de Comerciantes ha recurrido la declaración del plan de Costco como Proyecto de Interés Estratégico. ¿Hay riesgo de que se paralice la iniciativa?

-Si no me equivoco, en el recurso lo que pedían era la suspensión de la declaración como proyecto estratégico. Eso no se ha resuelto todavía. Yo espero que impere el sentido común y también la legalidad, por supuesto, y que Costco pueda seguir adelante, que en enero del año que viene puedan iniciarse las obras, que ese es el objetivo.

-¿En qué fase está la iniciativa?

Costco está con el proyecto de ejecución, con la redacción. Querrían entregar el proyecto a finales de junio. Tiene que ir al trámite medioambiental, y ojalá que podamos dar la licencia antes de acabar el año. Su intención es iniciar obras en enero del 2027.

-El polígono de Bobes avanza. ¿No tan rápido como debería?

-Ahí va. Avanza lento porque por parte del Principado no están vendiendo las parcelas con la agilidad que nos gustaría. Pero bueno, poco a poco y pese a todas las dificultades, ahora mismo hay tres nuevas instalaciones en construcción y otra licencia solicitada para otra actividad, pequeña, pero también nueva. El problema es que hay un retraso de un año para la venta del suelo. Y si no vendemos las parcelas, pues difícilmente vendrán las empresas.

-¿Cree que saldrá adelante la ampliación del espacio de usos comerciales en Parque Principado?

--Es un proyecto muy positivo y la propiedad está interesada. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo: la tramitación a la que hay que enfrentarse para que eso sea viable. Si un centro comercial que ya existe tiene un planteamiento de ampliar en 20.000 metros cuadrados aproximadamente, de generar entre 500 y 1.000 nuevos puestos de trabajo, en hacer una inversión que supere los 50 millones de euros, en pagar todas las licencias que tenga que pagar y todos los impuestos, porque no pide ningún tipo de bonificación ni de exención... Y además de todo eso, generaría una bolsa de suelo importante para el Ayuntamiento, para poder destinarla a vivienda pública, pues eso no debería tener tantos problemas, ¿no? Bueno, pues en esta región pasan estas cosas...

-La Consejería de Ordenación del Territorio, a cargo de miembros de IU en el Gobierno regional, ha vuelto a decir que el proyecto no es viable con las normativas actuales en materia de comercio y que el Plan General de Siero no admite uso residencial en esos terrenos.

-Conocemos las múltiples normas y burocracia que hemos generado en torno a esto, y parte del problema de que la vivienda sea tan cara es de la Administración. Lo que busca el Ayuntamiento con esta medida es intentar ayudar a corregir uno de los principales problemas de este país, que es el acceso a la vivienda. Una revisión de un Plan General lleva de media en Asturias diez años, hay que ser más ágiles y flexibles. No podemos esperar diez años. Tenemos que ponernos en la piel de la gente que no puede acceder a una vivienda.

La gestión indirecta del agua nos costará menos y será más eficiente; ¿por qué tiene que ser pública aunque sea más cara y se nos dé peor?

-¿Qué puede hacer Siero en materia de vivienda?

-Los concejos no tenemos competencias en vivienda, pero podemos hacer cosas que sirven. Una es agilizar las licencias, darlas en dos o tres meses. Y con los desarrollos urbanísticos se promueve que haya más suelo disponible para poder construir. En Lugones, se está a punto de entregar las viviendas en alquiler, que fue una iniciativa del Ayuntamiento con el anterior gobierno del Principado, cediendo la parcela municipal. Esta es una iniciativa para, digamos, generar vivienda en alquiler para jóvenes que, aún trabajando, no pueden acceder. Me duele mucho que haya gente que, pese a trabajar, no pueda acceder a una vivienda.

-Y el Ayuntamiento va a comprar suelo...

-Hemos dotado este año en el presupuesto, en remanentes, una partida para adquirir suelo y destinarlo a vivienda pública. Y estamos intentando que la gente o las empresas inviertan en hacer vivienda en Siero, porque alguien las tiene que hacer. Si tenemos el suelo, si somos ágiles en la tramitación y conseguimos que las empresas quieran invertir en construir vivienda en Siero, pues eso funciona.

-Su programa electoral está prácticamente cumplido.

-Sí,incluso hemos hecho algunas cosas más. Hay obras que no habíamos comprometido y que se han ejecutado o se ejecutarán. Por ejemplo, ahora la Avenida de Gijón en la Pola, el parque de La Fresneda, la renovación del parque de Lieres o la pista también en Lieres para los críos. Hay cosas de importes relevantes que no iban en el programa y que, por lo tanto, en ese sentido estoy muy satisfecho.

La Ciudad Deportiva del Oviedo es un logro relevante, como Amazon, con mil y pico personas trabajando; ojalá también lo sea Costco

-¿Cuáles son las obras más relevantes del mandato?

-El parque de la Reconquista en la Pola, que se firmó el contrato hace unos días. Y el bulevar de Lugones: la parte privada está ya muy avanzada y la parte pública, que licitamos nosotros, está ya también adjudicada. Estas dos grandes obras, que entre las dos suman 10 millones de euros con recursos municipales, se iniciarán en próximas semanas.

-La plataforma del agua ha reunido las firmas para reclamar una consulta popular sobre la externalización de la gestión del servicio. ¿La va a convocar?

-La vamos a tramitar conforme a la ley, siempre lo he dicho.

-¿Y eso qué implica? ¿Hay que llevarla a Pleno?

-Hay que revisar las firmas, tramitar el expediente conforme a la ley, llevarlo a Pleno, hacer los informes que correspondan. Y en eso estamos ya, en ver lo que hay que hacer administrativamente según lo que marque la ley. Como nunca había ocurrido hay que verlo todo bien para hacerlo correctamente.

-Son 10.000 firmas. ¿Qué le parece la cifra?

-Lo que me parece es que estamos haciendo lo correcto para que los vecinos y vecinas de Siero no tengan problemas con el suministro. Yo, evidentemente, respeto a todo el mundo. Pero cuando uno tiene la responsabilidad del Gobierno y ve que las infraestructuras que tenemos en Siero están totalmente obsoletas y requieren de inversiones millonarias para poder garantizar el suministro, lo que analizamos es cómo podemos resolver el problema.Y la mejor y más eficiente solución es externalizando la gestión del servicio de agua. No privatizando el agua, que siempre es un bien público, sino externalizando la gestión del servicio.

-Ha generado rechazo.

-Lo que queremos es garantizar que el agua no sea un problema en Siero. Porque, si no abordamos estas inversiones, podemos llegar a que se colapse la red y no poder suministrar agua correctamente. Eso es lo que está encima de la mesa, y se toma una decisión. A partir de ahí, cada uno tiene su opinión.

-¿Por qué la decisión?

-La decisión del gobierno, responde, entre otras cosas, a que los posibles incrementos que haya que hacer en el precio del agua serán menores haciéndolos mediante una gestión indirecta que si lo hiciésemos con funcionarios. Así lo dicen los informes. Si es más eficiente, si nos cuesta menos dinero y si de esa manera podemos tener recursos para destinar al saneamiento y a otro tipo de cuestiones, ¿por qué tiene que ser con un funcionario en lugar de con un fontanero de una empresa privada? Estamos hablando de inversiones necesarias por valor de 25 millones de euros, de que solamente el depósito de la Pola son 7 millones y medio de euros. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué lo quitamos? ¿De qué parte del presupuesto o qué proyectos dejamos de hacer? Podemos quitar todos los pitufos, pero daría para hacer un tramo pequeño de tubería. Ahora, las demagogias, evidentemente, las hay. O eso de que tiene que ser público aunque sea más caro y se nos dé peor...

-¿Cómo va el proceso para la plaza de comisario de la Policía local?

-Está publicada la plaza y abierto el plazo para que se presenten las personas interesadas en ocuparla.

-¿Tiene confianza en que su cobertura termine con una situación de conflicto que ya dura años?

-Creo que es una medida necesaria para intentarlo. Y si no funcionase ya veremos. Tampoco es que yo tenga una fe infinita en nada... Pero ha habido una renovación en la plantilla casi total entre las prejubilaciones, que se jubilan con 59 años, con el cien por cien, y con los que se han ido a otros ayuntamientos. Queda ya muy poca gente de estos que torpedeaban y boicotean con el servicio sistemáticamente. Y, afortunadamente, hay gente joven que tiene otra mentalidad. Ahora, si conseguimos que venga una persona, un mando que aproveche la situación para organizarlo, ordenarlo, dirigirlo y ponerlo en valor estupendo, ese es el objetivo. Tendrá una situación que antes no se daba para poder hacerlo, que es esa renovación de la plantilla y que esa gente tan nociva y tan negativa para el servicio público, pues la mayoría ya no está.

El alcalde sierense, en el quiosco de la música de Pola de Siero. / Mario Canteli

-¿La política da más satisfacciones o sinsabores?

-Depende del día. Es lo que decía antes, la política se ha convertido en algo poco atractivo, tienes una exposición pública muy grande, muy dura, una jornada interminable. Y eres muy vulnerable, te denuncian por cualquier cosa, a la mínima te ves en un lío...Te ves en una situación de vulnerabilidad total y absoluta. También, lógicamente, tiene buenos momentos: cuando ves que tu ciudad o tu pueblo mejora y que la gente está contenta. Eso te genera una gran satisfacción. Cuando alguien te da las gracias, te paran y te dicen que esto o aquello está bien hecho, que lo estás haciendo bien. Eso es impagable y no te lo da ningún otro trabajo. O cuando te presentas a unas elecciones y te votan tus vecinos, pues es una gran satisfacción que te elijan para seas su alcalde, eso es algo increíble, pero más allá de eso, hay pocas buenas noticias. La Administración se ha vuelto una carrera de obstáculos...

-Explíquese.

-Tú quieres hacer algo, te comprometes a ello y para conseguir hacerlo es como una etapa del Tour de Francia de montaña todos los días. Las cosas no son como se piensa. No es solo pensar, escuchar, debatir y tomar una decisión. No es solo que la tomes y se hace. No, después de que dices que se haga, el mayor trabajo es estar encima de tal o cual para que se haga. O superando que si el Principado, que si Confederación, que si Carreteras, que si Demarcación, que si la NASA, que si la ESA, que si Adif, que si los recursos... Miremos Costco, llevamos cuatro años...Y ahora un recurso, porque es que es eso, que somos muy vulnerables. Cualquiera recurre y puede paralizar todo porque a él no le gusta, porque a él no le viene bien. Y a lo mejor el Alcalde para Fiscalía... O para Villabona... El terreno de juego que se ha creado imposibilita avanzar con agilidad en la Administración.

Duele ver que mucha gente trabajadora no puede acceder a una vivienda

-¿Ha cumplido los retos que tenía cuando llegó al Ayuntamiento?

-Yo estoy muy agradecido de la oportunidad que he tenido de ser alcalde de mi pueblo. Me considero un tipo normal, buena persona, me gusta ayudar. Tengo mucho carácter sí. Y mucha convicción, porque la clave está en la ilusión, en las ganas y en el trabajo. No hay otra. Y ya si tuviese el talento que tienen los mejores, bueno, pues ni le cuento... Si ahora decidiese no continuar en política, no me sentiría en deuda. A los vecinos que me votaron creo que he devuelto la confianza, he cumplido. Y al partido que me dio la oportunidad también. En ese sentido tengo tranquilidad. No hay nada que haya dejado de pelear y tampoco he hecho daño a nadie. Lo único que, cuando he tenido algún enfrentamiento o alguna lucha, siempre fue por defender a a Siero.

-¿Cómo ve a Siero?

-Bien, muy bien. No es solo una percepción, podemos apoyarnos en datos objetivos. Crecemos en población: desde 2015, cuando accedí a la Alcaldía, hemos ganado 2.000 nuevos vecinos, que no es poco en Asturias. Hemos aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social y la renta per cápita también se ha incrementado. Cuando llegamos al gobierno en el 2015 teníamos casi 11 millones de euros de deuda, ahora hay 0 euros de deuda. Teníamos un presupuesto de 36 millones de euros y este año superamos los 70. Y no ha sido vía aumento de la presión fiscal, sino por vía de mayor actividad y de mayor generación de recursos. En impuestos como el de la construcción, el ICIO, que refleja la actividad económica mejor que ningún otro, ha habido un incremento de más del 400%. Y otro dato para mí muy importante: el periodo medio de pago a proveedores, que estamos en 15 días. Pero que vaya bien no implica que tengamos que relajarnos, tenemos que seguir trabajando duro todos los días para intentar que las cosas sigan yendo bien, esto es una competición diaria, con ilusión, con esfuerzo e intentando acertar, que a veces acertamos.

-Consiguió la Ciudad Deportiva del Oviedo para Siero.

-Si todo va con normalidad, a finales de verano se podrían iniciar las obras. Y es uno de los mayores éxitos que hemos tenido, como Alcalde y como equipo. Llevo en el ayuntamiento desde 2007 y soy alcalde desde 2015. Y siempre he tenido muy buenos compañeros. Unos más, otros menos, todos tenemos nuestras limitaciones, nuestras manías, nuestras imperfecciones. Yo el primero, pero siempre he tenido un buen equipo y eso es lo que hace que todo vaya bien. Esto es un trabajo de equipo y el proyecto del Real Oviedo es probablemente uno de los que mejor refleja esa labor en equipo.

-¿Por qué razón?

-Yo suelo ser crítico con los funcionarios, no individualmente, sino como colectivo. Pero en Siero estoy muy orgulloso de ellos, porque con excepciones como es en la Policía o algún otro por ahí, en general, si Siero va bien es porque los funcionarios están haciendo un trabajo brillante. Es un trabajo de equipo, yo tengo que liderarlo, tengo que tener luego un equipo de gobierno que apoye, que respalde, que sume, y luego un equipo de funcionarios que también se sientan involucrados y comprometidos con el proyecto de Siero. Y eso está ocurriendo. Nadie daba un duro por nosotros con el tema del Oviedo, sin embargo lo hemos logrado y ha sido un trabajo colectivo.

-Es una iniciativa que tendrá mucho impacto en el concejo.

-Es muy relevante desde el punto de vista deportivo, social y mediático, porque lógicamente esto le da mucha visibilidad al municipio. Es uno de los dos casos más relevantes. Junto a Amazon, que ahí está, y gracias a Amazon pues hay mil y pico personas trabajando, que no es poco. Y Costco ojalá lo sea también.

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