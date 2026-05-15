El Patronato de Siero lanza un Campus multideporte con 250 plazas para las vacaciones escolares de verano
Se celebrará en la Pola, Lugones y La Fresneda
Campus Multideporte organizado por el Patronato Deportivo Municipal de Siero con motivo de las vacaciones escolares de verano. Se celebrará en Pola de Siero y Lugones del 29 de junio al 24 de julio, y en La Fresneda del 29 de junio al 10 de julio, en horario de 10.00 a 14.00 horas, avanzó este viernes el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad, acompañado del técnico deportivo Miguel Muñiz. En total se ofertan 250 plazas.
El plazo de inscripción para participar será del 20 al 28 de mayo. El día 29 se hará el sorteo de plazas y el 3 de junio se comunicará a las familias si la han obtenido. Además de programa de actividades deportivas diversas y de distintas disciplinas, el campus incluye excursiones a otros concejos.
El concejal de Deportes de Siero recordó que el campus está dirigido a los abonados del Patronato, ofertándose al resto de interesados en caso de quedar plazas libres. Los precios varían en función de los días escogidos, con tarifas desde 66 euros por quincena.
Asimismo, la propuesta incluye servicio de conciliación familiar, con horario de madrugadores de 8.00 a 10.00 horas, y recogida tardía de 14.00 a 15.30 horas.
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