Siero convoca las ayudas para asociaciones de madres y padres y colectivos de mujeres
El Ayuntamiento tiene abierto hasta el 3 de junio el plazo para presentar las solicitudes
P. T.
Siero abre el plazo para solicitar las subvenciones para asociaciones de madres y padres de los centros educativos y también para colectivos de mujeres. El importe de estas ayudas asciende a más de 10.000 euros y se podrán solicitar hasta el 3 de junio inclusivo, avanzó este viernes la edil de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias.
El Ayuntamiento destina a los colectivos de madres y padres 6.250 euros en esta convocatoria, mientras que habilita otros 4.500 euros para asociaciones de mujeres. El plazo ya está abierto.
Las subvenciones a las asociaciones de padres y madres están destinadas a proyectos y/o actividades educativas de carácter complementario dirigidas a la formación de los alumnos, al sostenimiento y funcionamiento de colectivos de carácter educativo, ya sea de padres o alumnos, actividades extraescolares, actividades que fomenten la gastronomía, el folclore o la cultura tradicional dirigidas al alumnado.
Por otro lado, las ayudas destinadas a las asociaciones de mujeres, en régimen de concurrencia competitiva, subvencionarán actividades realizadas en el año 2026 dirigidas a la participación social de las mujeres, el fomento de la igualdad, los hábitos de vida saludable, o la prevención e información en materia de prevención e intervención en relación con la violencia ejercida hacia las mujeres.
Asimismo pueden optar también a la convocatoria los colectivos que trabajan en favorecer la sensibilización sobre el reparto de responsabilidades familiares y domésticas, que promueven información y formación en relación con los problemas asociados a la discriminación por género y las alternativas para conseguir la igualdad plena, fomento del asociacionismo, actividades que sirvan para generar redes de apoyo y talleres sobre la utilización del lenguaje no sexista.
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