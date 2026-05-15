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Siero convoca las ayudas para asociaciones de madres y padres y colectivos de mujeres

El Ayuntamiento tiene abierto hasta el 3 de junio el plazo para presentar las solicitudes

La edil sierense Eva Iglesis, este viernes, ante el Ayuntamiento de Siero.

La edil sierense Eva Iglesis, este viernes, ante el Ayuntamiento de Siero. / A. S.

P. T.

Pola de Siero

Siero abre el plazo para solicitar las subvenciones para asociaciones de madres y padres de los centros educativos y también para colectivos de mujeres. El importe de estas ayudas asciende a más de 10.000 euros y se podrán solicitar hasta el 3 de junio inclusivo, avanzó este viernes la edil de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias.

El Ayuntamiento destina a los colectivos de madres y padres 6.250 euros en esta convocatoria, mientras que habilita otros 4.500 euros para asociaciones de mujeres. El plazo ya está abierto.

Las subvenciones a las asociaciones de padres y madres están destinadas a proyectos y/o actividades educativas de carácter complementario dirigidas a la formación de los alumnos, al sostenimiento y funcionamiento de colectivos de carácter educativo, ya sea de padres o alumnos, actividades extraescolares, actividades que fomenten la gastronomía, el folclore o la cultura tradicional dirigidas al alumnado.

Por otro lado, las ayudas destinadas a las asociaciones de mujeres, en régimen de concurrencia competitiva, subvencionarán actividades realizadas en el año 2026 dirigidas a la participación social de las mujeres, el fomento de la igualdad, los hábitos de vida saludable, o la prevención e información en materia de prevención e intervención en relación con la violencia ejercida hacia las mujeres.

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Asimismo pueden optar también a la convocatoria los colectivos que trabajan en favorecer la sensibilización sobre el reparto de responsabilidades familiares y domésticas, que promueven información y formación en relación con los problemas asociados a la discriminación por género y las alternativas para conseguir la igualdad plena, fomento del asociacionismo, actividades que sirvan para generar redes de apoyo y talleres sobre la utilización del lenguaje no sexista.

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