Podemos Siero exige "responsabilidades" por la gestión de los campamentos de verano del programa de conciliación Corresponsables

Podemos Siero ha exigido este viernes "responsabilidades" por la gestión de los campamentos de verano del programa de conciliación Corresponsables, para el que se publicaron listas erróneas tras una confusión que el gobierno sierense calificó de "técnica y humana". La formación morada reclama además que se garanticen plazas a todas las familias y critica que una empresa privada maneje los datos económicos de estas.

Según el Ayuntamiento sierense, el error en la primera asignación de plazas provocó que se adjudicasen “por estricto orden de llegada, omitiendo los criterios legales de la subvención”. Ahora ya se ha subsanado y se han dado a conocer las listas definitivas, pero Podemos alerta de "diversas irregularidades" que "evidencian, una vez más, la improvisación con la que el Ayuntamiento de Siero está gestionando un servicio esencial para cientos de hogares".

Se denuncia "especialmente que el Ayuntamiento haya delegado todo el procedimiento en una empresa privada que tramita las solicitudes mediante un formulario y que ahora está reclamando documentación económica adicional a las familias, con plazo hasta el 29 de mayo, para posteriormente revisar las solicitudes". "Esto implica que muchas familias no conocerán hasta junio si podrán contar o no con una plaza, dejándolas en la práctica sin margen para buscar alternativas de conciliación para el verano", añade Podemos.

A juicio de la concejala Silvia Tárano "la situación es un auténtico despropósito". "Estamos hablando de actividades que apenas cubren tres semanas y media del verano y que, aún así, ni siquiera ofrecen seguridad a las familias sobre si van a poder utilizarlas. La conciliación no puede depender de procesos improvisados, listas erróneas y cambios de criterio a última hora”, destaca la edil.

"Llueve sobre mojado"

Podemos Siero indica que en cuanto a las quejas sobre este programa “llueve sobre mojado”, ya que "año tras año se repiten los mismos problemas de plazas insuficientes, mala planificación, discriminación de infancia con necesidades especiales y falta de información clara a las familias".

A ello se suma "que las actividades financiadas a través del Plan Corresponsables se limitan en Siero a apenas unas semanas al final de cada curso, muy lejos de las necesidades reales de conciliación existentes en el concejo". “No es aceptable que un Ayuntamiento con recursos económicos como el de Siero deje a cientos de niños y niñas en lista de espera pudiendo complementar con fondos propios la financiación aportada por el Ministerio de Igualdad. Lo que hace falta es voluntad política para garantizar un servicio público de conciliación digno, suficiente y planificado con tiempo”, concluyó Tárano.