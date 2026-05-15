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Suben las ejecuciones subsidiarias para limpieza de fincas o demoliciones de viviendas en mal estado en Siero, con cuatro intervenciones en marcha

Hay actuaciones previstas en Colloto, Ferrera, Pañeda y Valdesoto valoradas en 80.000 euros, cuya factura se le pasa a los propietarios junto a una multa por el mismo valor

Javier Rodríguez y Patricia Antuña, concejales del Ayuntamiento de Siero.

Javier Rodríguez y Patricia Antuña, concejales del Ayuntamiento de Siero. / P. A.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero ha aumentado en los últimos años las ejecuciones subsidiarias para limpieza y conservación de parcelas o demoliciones de inmuebles en mal estado. Es decir, las intervenciones municipales sobre propiedades que no están adecuadamente mantenidas o suponen un riesgo por su deterioro sin que los dueños actúen pese a su obligación de hacerlo.

El departamento de disciplina urbanística tiene abiertos en estos momentos cuatro expedientes, para actuaciones en las localidades de Colloto, Ferrera, Pañeda y Valdesoto, por un valor de 80.000 euros. La cifra ya iguala el valor de todas las intervenciones efectuadas en 2025 y supera en unos 20.000 euros las de 2024, según desveló este viernes Javier Rodríguez, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

En todos estos casos el Ayuntamiento de Siero es quien asume, ante la dejadez de los propietarios, el coste y la ejecución de los trabajos, y les pasa después la factura. Además también les sanciona con un importe que es similar al coste de la ejecución subsidiaria.

“Hay un incremento en las actuaciones de ejecuciones subsidiarias. Hacemos un llamamiento a los vecinos para recordarles el deber que tienen de mantenimiento de sus fincas o de conservar en estado óptimo sus inmuebles”, manifestó Rodríguez. Advirtio además la intención del Ayuntamiento de seguir interviniendo en caso de desatención de esas obligaciones: “Es un proceso que lleva mucho trabajo por parte de los técnicos, pero al final acabamos actuando”, indicó.

Denuncia de los vecinos para abrir expedientes

Las cuatro actuaciones que están ahora mismo en trámite son en Colloto, con la reparación de una fachada deteriorada de la antigua Sidrería Periquín; en Ferrera, con la demolición de una casa en mal estado; en Pañeda, con el derribo de muro elaborado de manera ilegal; y en Valdesoto, con la limpieza de una finca y retirada de una cubierta.

Javier Rodríguez también advirtió que la mayoría de los expedientes, “casi la totalidad”, se abren ante denuncia de vecinos, que se quejan por mala conservación de parcelas principalmente.

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Asimismo explicó que se trata de un proceso complejo para los técnicos, y que en algunos casos se dilatan entre uno y tres años en el tiempo. “En el caso de una limpieza de una finca va más rápido, pero cuando hay un tema de una construcción ilegal o una demolición técnica puede llevar dos o tres años”, subrayó.

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