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El tren arrolla a un joven en la vía de Pola de Siero, cerca de la nave del club Kayak
El hombre ha sido trasladado al HUCA y se encuentra grave
P. A.
Pola de Siero
El tren ha atropellado esta tarde en Pola de Siero a un joven que, según las primeras investigaciones, iba caminando por la vía. El suceso se produjo alrededor de las 4 de la tarde, cerca de la nave del Club Kayak de piragüismo.
Según ha podido saber este periódico, ha sido trasladado al Hospital Central de Asturias (HUCA) y se encuentra grave.
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