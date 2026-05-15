El tren arrolla a un joven en la vía de Pola de Siero, cerca de la nave del club Kayak

El tren ha atropellado esta tarde en Pola de Siero a un joven que, según las primeras investigaciones, iba caminando por la vía. El suceso se produjo alrededor de las 4 de la tarde, cerca de la nave del Club Kayak de piragüismo.

Según ha podido saber este periódico, ha sido trasladado al Hospital Central de Asturias (HUCA) y se encuentra grave.