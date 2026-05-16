Aventura en la nieve de los alumnos del IES Río Nora de Pola de Siero: el doble de caminata para bajar del refugio del Meicín “con una capa hasta las rodillas”
La fuerte nevada de la pasada madrugada cubrió más de 20 centímetros el sendero que debían utilizar: “Lo disfrutaron y mostraron una gran predisposición en el descenso”
El cierre de la “Semana verde” nunca lo olvidará un grupo de estudiantes, de 12 y 13 años, del Instituto Río Nora de Pola de Siero. La última noche, este jueves, la pasaron en el refugio del Meicín, a una altitud de 1.560 metros, enclavado en el corazón del macizo de Peña Ubiña. Lo que al día siguiente, este viernes, iba a ser una caminata de bajada de unos 45 minutos, pasó a ocuparles el doble de tiempo. ¿El motivo? La gran nevada que cayó durante la madrugada, que cubrió el sendero que iban a utilizar con una capa de más de 20 centímetros de nieve.
La expedición, de unos 56 estudiantes, vivió durante la bajada una estampa de película, con la montaña cubierta de blanco, en fila de a uno formando una larga hilera de alumnos. Incluso tuvieron tiempo para alguna pelea de bolas de nieve. Eso sí, bajo la estricta vigilancia de los tres profesores que acompañaron la expedición, Andrés del Bustio, Noemí Lozano y Tino González.
“Disfrutaron a lo grande la aventura. Mostraron muy buena predisposición en el descenso”, cuentan desde el IES Río Nora. “A algunos guajes les llegaba la nieve a las rodillas”, añaden sobre esta experiencia, en un recorrido de 2,5 kilómetros, con más de 350 metros de desnivel positivo.
La “Semana Verde” la iniciaron en León, en Sabero, en un Albergue, antes de concluir con este paso por Tuiza, ya en el concejo de Lena, en Asturias. Y aunque les tocó, por sorpresa, una fuerte nevada en mayo, y en el último día de esta excursión, sacaron fuerzas para disfrutar de una aventura que nunca olvidarán.
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