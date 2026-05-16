Cerca de 240 caballos, medio centenar de potrillos, y un “gran nivel” en el concurso equino de Pola de Siero: “Los ganaderos trajeron animales muy bien presentados”
El sector reclama al Principado un plan de protección contra el lobo “para poder ir con los potros a la alta montaña sin sufrir ataques”
El sector equino reclama al Principado de Asturias un plan para el control del lobo que permita la ganadería extensiva, que supone un 90 por ciento entre los criadores de caballos de la región. La petición la trasladó Adrián Lagar, presidente de Acgema (Asociación de criadores de ganado equino de la montaña asturiana). “Somos unos 1.400 socios, que mayoritariamente subimos a puertos de alta montaña con los potros. El mayor problema que tenemos es la incertidumbre de cuántos bajarán. El control del lobo es necesario, en esas zonas. Nadie habla ya de un exterminio, pero sí de una garantía de poder soltar a los animales sin sufrir ataques”, resaltó.
Esta demanda la verbalizó este sábado durante la celebración del XII Concurso de Ganado Equino de Montaña Asturiana, en el recinto del mercado de ganado de Pola de Siero, donde hubo una participación récord, con 240 ejemplares, más medio centenar de potrillos. “El nivel de presentación de todos los ganaderos es tremendo, el concurso ha crecido mucho, no solo por la organización, sino por los ganaderos, que han apostado por traer los animales muy bien presentados a este concurso”, afirmó.
En la inauguración del certamen, que contó con 21 secciones, estuvo Ana Rosa Nosti, concejala de Mercados y Festejos del Ayuntamiento de Siero; y Javier Vigil Fabián, director General de Gestión Forestal de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado. “El ganado equino está cobrando cada vez un papel más importante. Para el sector forestal también es muy importante, porque la diversificación de distintas especies en el monte, implica un mayor consumo de pastos y una mejor lucha contra incendios”, indicó.
Carne de potro y mercado internacional
En cuanto al sector equino, desde la asociación de criadores resaltaron que el mayor mercado de consumo de esta carne lo tienen en Italia. Y apuntaron la necesidad de visibilizar y seguir trabajando para acercar más al público nacional este producto. “Nos mantenemos estables y seguimos dependiendo muchísimo del mercado internacional y de los precios que marca Italia, hay que hacer un trabajo de fondo de promocionar y dar a conocer esta carne”, subrayó Adrián Lagar. “No es un sustitutivo de la carne de vacuno, es una carne con unas propiedades diferentes, con un nivel de proteínas y un valor energético muy alto, con mucho hierro y muy poca grasa. Y es muy apreciada por los deportistas”, añadió.
Los ganaderos, por su parte, transmitieron las dificultades económicas dentro de un sector que consideran “tiene un alto nivel de preparación”. Javier Cueto Somonte, de 36 años, con una gandería con 12 caballos en El Remedio (Nava), incidió en la importancia de que se asiente más en la región el consumo de carne de potro. “No lo tenemos metido por el aro, sale todo para fuera”, apuntó.
En una conversación con otro ganadero de Nava, de su misma edad, como es Francisco Javier Coviella, analizaron también el relevo generacional. “El problema es que debajo de nosotros no viene nadie, no hay relevo”, lamentaron.
En el caso de Coviella tiene 14 caballos en Llames y observa cómo no acaba de llegar ese repunte necesario en el sector equino: “Esto es una afición, no podemos vivir de ello. De las vacas malamente, pero se puede vivir. Aquí con los caballos no pasa, y cuando lo dejen los que tienen ahora de 50 y pico en adelante, pues quedaremos solo nosotros, porque no se aprecia que venga nadie por detrás”, incidieron.
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