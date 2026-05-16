Así es "Lucero", el mejor caballo (y por tercer año consecutivo) del concurso equino celebrado en Siero: “Está en su mejor momento”

Armónico en las patas, con muy buen pecho y completo de conformidad. Así definen sus dueños a Lucero, que por tercer año consecutivo fue seleccionado como el gran campeón del Concurso de Ganado Equino de Montaña Asturiana de Siero. Se trata de un ejemplar de cinco años de vida, semental, y que pertenece a una ganadería de Piloña. “Está en su mejor momento”, cuenta Toni Toraño, su propietario.

De raza burguete, este ejemplar llegó a Asturias procedente de la ganadería Indart de Navarra. “Tiene buena cabeza, buenas orejas. Cuenta con una preparación exquisita, es armónico en las patas y de atrás”, incide su dueño.

En el campeonato, celebrado en Siero, ha vuelto a ganar en la categoría absoluta, la mayor distinción. Un reconocimiento que sus ganaderos esperan poder ampliar, en apenas un mes, en otro concurso en su tierra, en Sevares, los días 13 y 14 de junio.

“Es un semental, da muy buena cría y tiene mucha nobleza”, argumenta Toraño, mientras recibe visitas de los asistentes al concurso en el mercado de ganados de Pola de Siero.

Francisco Lorences, junto a la yegua Kriss Valdeón y su potra. / P. A.

Otro de los premios importantes, en este caso en categoría en yeguas, llegó para el ejemplar Kriss Valdeón, de siete años, “Gran campeona de los valles”. “Es muy completa, en cuerpo, patas y pecho. Y tiene un cuello y una cabeza muy guapa”, destaca el ganadero Francisco Lorences, de Tineo. El animal estuvo acompañado en la Pola de una potra, la tercera que ha tenido hasta la fecha.

Kriss Valdeón, que procede de León, “ha recibido muchos cuidados” en Tineo, ya que estos grandes ejemplares “necesitan mucha dedicación”, como explicó Lorences. “Hay que controlarle muchísimo los partos, porque cuantos más, la exigencia es mayor, para que luego luzcan”, enfatizó.

Un concurso de récord en Pola de Siero

El XII Concurso de Ganado Equino de Montaña Asturiana, celebrado este sábado en Siero contó con 240 ejemplares adultos, un récord de participación, que se repartieron en 21 secciones. Los animales procedían de un total de 79 ganaderías.

Otros de los reconocimientos importantes fue para la yegua Leire, como “Gran campeona de montaña”, que pertenece a David Fernández, de Aller. Y para Zeus, el “Gran campeón de valles”, un caballo de Abel Álvarez, de Laviana.