Siero ultima la adjudicación de la nueva glorieta de El Berrón: tres constructoras optan al contrato para erradicar el actual cruce semafórico de la N-634

La futura glorieta de El Berrón, proyectada para sustituir el actual cruce semafórico entre la N-634 y la AS-376, afronta ya la fase decisiva previa a su adjudicación definitiva. El Ayuntamiento de Siero tiene actualmente en estudio las ofertas técnicas presentadas por las tres empresas que concurren a una actuación que el gobierno de Ángel García ("Cepi") decidió impulsar directamente con fondos municipales ante la falta de plazos concretos por parte del Ministerio de Transportes.

Las empresas que optan al contrato son Alvargonzález Contratas, Arposa 60 e Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias. La obra salió a licitación con un presupuesto de 709.332,87 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación acumula varios años de tramitación y cambios de escenario administrativo. Inicialmente, la glorieta formaba parte del proyecto estatal de acondicionamiento integral de la N-634 entrelLa Pola y Argüelles promovido por el Ministerio de Transportes, una intervención más amplia que incluía mejoras peatonales y ciclistas y actuaciones de calmado de tráfico.

El Ministerio llegó a aprobar el expediente de información pública y el trazado definitivo del proyecto, dentro del cual figuraba expresamente la rotonda de El Berrón. Sin embargo, la pérdida de los fondos europeos previstos inicialmente para financiar las obras y la ausencia de un calendario concreto acabaron llevando al gobierno sierense a ejecutar la glorieta de forma independiente y con cargo al remanente municipal.

La principal justificación técnica de la actuación se encuentra en los problemas de funcionamiento que presenta el actual cruce semafórico. El estudio de tráfico elaborado para autorizar la intervención concluye que la intersección genera retenciones en horas punta, presenta limitaciones operativas y obliga a realizar recorridos indirectos debido a la imposibilidad de ejecutar determinados giros directos entre la N-634 y la AS-376.

Maniobras

Esa situación provoca que parte del tráfico pase por la travesía de El Berrón para completar maniobras, incrementando la circulación en pleno núcleo urbano. El informe considera que la glorieta permitirá recuperar todos los movimientos directos entre ambas carreteras y sacar parte de ese tráfico del centro urbano, al evitar rodeos y desvíos por viales interiores.

El análisis técnico también vincula la actuación a una mejora de la seguridad vial. Entre 2018 y 2023 se registraron 16 accidentes con víctimas en el entorno del cruce, con un total de 19 heridos. Predominan los alcances y las colisiones laterales asociadas a frenadas y maniobras de giro.

Según el estudio, la futura glorieta reducirá los puntos de conflicto al eliminar cruces directos, rebajar la velocidad de acceso y favorecer trayectorias más simples y continuas. La nueva ordenación permitirá así mejorar tanto la fluidez del tráfico como la seguridad vial en uno de los enlaces con mayor intensidad circulatoria del concejo.

El proyecto define una glorieta de gran capacidad, con doble carril tanto en el anillo como en los accesos y salidas. La actuación incluirá además itinerarios peatonales accesibles, pasos regulados mediante semáforos y un carril bici perimetral aprovechando el arcén exterior.

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Las ofertas técnicas presentadas se encuentran ahora en fase de valoración. El procedimiento continuará con la puntuación de los criterios sujetos a juicio de valor y la posterior apertura de las propuestas económicas, último trámite antes de la adjudicación definitiva de las obras.