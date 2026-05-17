Alarma en Pola de Siero ante varios casos de robos a personas mayores en la calle con el conocido “abrazo cariñoso”
La carterista simulaba conocer a la víctima o una persona en común, para entablar conversación y despedirse con un abrazo en el que aprovechaba para robar joyas
La Policía Nacional recomienda para evitar sustracciones desconfiar de desconocidos que intenten establecer un contacto físico repentino
El modus operandi del robo conocido como “abrazo cariñoso” ha levantado una notable preocupación entre los vecinos de Siero, tras registrarse varios casos en las últimas semanas. Los hurtos, producidos principalmente a personas de edad avanzada, se produjeron en distintos puntos de Pola de Siero, en plena calle, por una mujer, que simulaba conocer a quiénes se convertirían posteriormente en víctimas. Tras una amable y distendida conversación, para finalizar, les daba un abrazo, y ahí es donde aprovechaba para robarles colgantes principalmente, y alguna otra joya o reloj, en el momento de la despedida.
Dos de los últimos robos se produjeron hace pocos días, en la calle peatonal de David Vázquez -cerca del edificio de Cáritas- y en la paralela de alcalde Parrondo. Según las afectadas se trataba de una mujer, que se acercaba con naturalidad a saludarlas. Utilizaba el gancho de que se conocían, “envolviéndolas” en una historia de que habían coincidido en algún momento o habían tenido trato en el pasado, o usando el gancho de que tenían ambas relación con una persona en común, para conocer cómo se encontraba. O incluso, en otros casos, para preguntar por una dirección o alguna información.
"Una historia que parecía creíble"
Como si de una actriz se tratase se ganaba la atención y la conversación unos minutos, “con una historia que parecía creíble”. Y a ladrona se despedía después pidiéndole un abrazo a la víctima, con argumento como “dame un abrazo, que me caíste muy bien”, o “espero que sigas bien, cuídate mucho”. En ese momento es cuando aprovechaba, con gran habilidad, para hacerse con colgantes y cadenas.
Una de las víctimas, que sospechó justo en ese instante de la despedida, cuando se giró y dio la vuelta “esa mujer desapareció rápidamente, como si hubiera volado”, y es cuando se dio cuenta de que le había sustraído una joya de colgante.
Desde la Policía Nacional recomiendan a la ciudadanía, “y muy especialmente a nuestros mayores”, que para prevenir este tipo de situaciones “es importante desconfiar de desconocidos que intenten establecer un contacto físico repentino bajo cualquier pretexto (como agradecer una información, preguntar por una dirección o realizar ofertas de servicios domésticos), ya que este acercamiento es la base del delito”.
Asimismo indican una serie de pautas, para evitar ser víctima de este tipo de sustracciones, como “mantener siempre la distancia, y si alguien se acerca con excusas o excesiva confianza, da un paso atrás”. También tener cuidado con el “regalo”, y no permitir que desconocidos “intenten ponerte pulseras o collares, mientras te distraen con el supuesto obsequio, aprovechan para sustraer tus propias joyas”.
Los agentes además recomiendan desconfiar del contacto físico, “evitando abrazos, besos o que te agarren del brazo”. Y apuntan en último lugar actuar con rapidez si se es testigo de algo sospechoso o eres víctima de un intento de hurto llamar inmediatamente al 091.
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