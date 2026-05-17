Ya hay fecha para el inicio de las obras para mejorar la entrada a Pola de Siero por la avenida de Gijón: “Se adecentará un entorno deteriorado”

El Ayuntamiento de Siero ya ha adjudicado las obras de reurbanización de la avenida de Gijón en Pola de Siero. La finalidad es modernizar un tramo obsoleto de entrada a la capital desde la carretera AS-377. La actuación se llevará a cabo será sobre un espacio de 300 metros, entre las calles Acebo y Río Deva. Y la previsión del gobierno municipal es que los trabajos se inicien el próximo mes de junio.

El plazo de ejecución de esta reurbanización será de unos ocho meses, por lo que la nueva imagen de entrada a la Pola por esta zona estaría completada para inicios del año 2027. “Se adecentará un entorno deteriorado”, destacó Javier Rodríguez, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

Los concejales Javier Rodríguez y Jesús Abad, en el Ayuntamiento de Siero, tras presentar el anuncio de la adjudicación de las obras. / A. S.

Las obras, que tenían un presupuesto de 899.000 euros, han sido adjudicadas a OGENSA (Obras Generales del Norte), que recibió la mejor valoración entre las cuatro propuestas estudiadas por la mesa de contratación, tras presentar una oferta de 805.000 euros.

El proyecto consistirá en la renovación de pavimentos y aceras, con el objetivo de mejorar la accesibilidad. Además se sustituirán las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público con luminarias LED de bajo consumo. Y se instalará nuevo mobiliario urbano y arbolado, junto al soterramiento de una batería de contenedores.

Reordenación y eliminación de plazas de aparcamiento

Esta entrada por la zona Norte a La Pola contaba con algunas deficiencias urbanísticas, aceras estrechas o inexistentes en algunos puntos, así como un aparcamiento desordenado. Con el reordenamiento se eliminarán algunas plazas y se completará una margen para el tránsito de peatones, tras adquirir y demoler previamente el Ayuntamiento una nave, que impedía completar la acera.

Esta actuación, como recordó el primer teniente de alcalde, se une a las intervenciones de otros accesos a la Pola, como por la rotonda de Ullaga, o en la zona de El Bayu, con el convenio de ADIF, para eliminar el paso a nivel y reurbanizr la zona. Quedará pendiente ahora, otro proyecto, como tiene en mente el gobierno municipal, que es la entrada a la capital por la nacional 634, en el entorno del mercado de ganados.