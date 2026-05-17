Manuel Crespo Abellán, del MMR Academy, se impone en la quinta edición de la Copa Reines que organiza la Escuela de Ciclismo Viella
La prueba, sobre un recorrido de 60 kilómetros por el concejo de Siero y con 120 participantes, tuvo a Dana Fernández como vencedora en categoría femenina
Más de un centenar de ciclistas disputaron este domingo la quinta edición de la Copa Reines que organiza la Escuela de Ciclismo Viella en colaboración con el Ayuntamiento de Siero. La victoria absoluta fue para Manuel Crespo Abellán, del MMR Academy, y el triunfo en la carrera le otorga el prestigioso título de Campeón de Asturias, al ser la cita valedera como prueba reina para el campeonato autonómico. El podio masculino lo completaron Manuel Fernández Ramos en segunda posición y Noah Rubiera Pozuelo en el tercer cajón.
Mientras, la competición femenina estuvo dominada por Dana Fernández Moreno. El segundo puesto fue para Estela Fernández Alonso, y Lucía Piedra Ron obtuvo el tercero.
La competición reunió a un total de 120 participantes entre categorías cadete y féminas, de diversos puntos de la geografía española. Y los participantes tuvieron que enfrentarse a un recorrido de unos 60 kilómetros, en el que planteó una dura batalla táctica que se resolvió en los metros finales.
Con salida y una emocionante llegada en alto en el mismo Alto de Viella, el recorrido planteado incluía un paso por Hevia, después un par de subidas a Tiñana, antes circular en el tramo final de la prueba por Argüelles y San Miguel de la Barrera.
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