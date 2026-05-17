Siero da licencia para ampliar el aparcamiento del supermercado de la avenida del Peralón de Lugones, que tendrá 148 plazas

El aparcamiento del supermercado de Lidl en la avenida del Peralón, en Lugones, crece. El Ayuntamiento de Siero acaba de conceder la licencia para las obras de ampliación de este parking, que se queda pequeño para la cantidad de gente que es usuaria de un establecimiento ubicado en una zona que acoge el gran nudo viario cercano también a La Fresneda y a Posada de Llanera.

La zona de estacionamiento exterior se ampliará es de 602,74 metros cuadrados, lo que permitirá pasar de las 130 plazas actuales a las 148. De este modo, la superficie total de este parking del Lidl de Lugones pasará a ser de 7.745,29 metros cuadrados.

El proyecto "se hace necesario" ante la demanda de plazas de este establecimiento comercial, localizado además en una zona en desarrollo. En este punto, que conforma el acceso por el norte a Lugones, confluyen una serie de actuaciones del Ayuntamiento de Siero que conforman un proyecto global que ha transformado por completo el ámbito.

Cerca de uno de los márgenes de esta parcela desemboca o arrranca, según se mire, la pasarela entre Lugones y La Fresneda, que une ambas localidades y además las integra como un punto que recorren cada día muchos vecinos no solo para realizar actividad física sino como modo de comunicación para acceder a pie a los servicios del entorno.

Vivienda y centro de escalada

El Ayuntamiento también ha urbanizado toda la zona alrededor de la avenida del Peralón y de Les Bellotines, donde hay un edificio de viviendas, se están construyendo otros tres y se van a entregar en breve las viviendas de alquiler asequible para jóvenes. Además se han derribado viviendas en ruina y se está edificando el gran centro de escalada que la empresa Sputnik tendrá en Lugones, lo que contribuirá a dinamizar aún más una zona que estaba aislada de la vida urbana de la localidad y ha pasado a estar integrada gracias a la inversión municipal en urbanización, dotación de servicios y de obras para favorecer la movilidad peatonal.

En este punto, donde hay previsto otro súper, en este caso de Mercadona, se está desarrollando la conocida como "rotonda del mapamundi", una actuación singular para adecentar la imagen de un gran nudo de comunicaciones y acceso a Siero por el norte de Lugones.