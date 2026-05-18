El Alcalde da las gracias a Barbón: "Tiene todo mi apoyo; discutimos cuando tenemos que discutir pero siempre llegamos a acuerdos en beneficio de Siero"
"Le tengo que reconocer que atiende nuestras quejas, intenta buscar siempre la mejor solución y lo quiero decir públicamente", destaca el regidor
El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", quiso dejar clara su sintonía con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y despejar cualquier duda sobre si hay o no fluidez en sus relaciones. "Gracias a Adrián Barbón y a todos sus consejeros por haber celebrado el Consejo de Gobierno en Siero. Es la primera vez que lo hacen y estamos muy contentos. El presidente que tiene todo mi apoyo, discutimos cuando tenemos que discutir, pero le tengo que reconocer que siempre llegamos a acuerdos en beneficio de los vecinos, en este caso defendiendo a Siero. Y a él le tengo que dar las gracias porque siempre atiende nuestras quejas, e intenta buscar la mejor solución posible. Se lo quiero agradecer públicamente, muchas gracias", señaló el regidor.
Hizo estas consideraciones durante la visita que el presidente asturiano hizo al edificio de viviendas asequibles para jóvenes que está a punto de terminarse en Lugones, en Les Bellotines, que ha impulsado el Principado en una parcela cedida por el Ayuntamiento. En el acto estuvo también, entre otros, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico. El desplazamiento a este punto se produjo después de que la Casa Consistorial, en la Pola, acogiese la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno.
Barbón ya tuvo palabras de reconocimiento hacia el Alcalde y su gestión política en Siero en la Pola, donde escribió al respecto en el libro de honor del Ayuntamiento, pero las reiteró en el acto de Lugones.
"Ya lo puse en el libro de firmas, pero lo transmito lo que siento. Y creo que Siero es un concejo que, en los años en los que Ángel García ha estado en la Alcaldía, el concejo ha dado un salto desde el punto de vista de lo que significan las políticas públicas, de la gestión. Es un concejo referencial en Asturias, que tiene datos de creación económica, de generación de actividad económica, de creación de empleo, que están ahí encima de la mesa y hay que poner en valor y valorar", señaló el jefe del Ejecutivo asturiano.
Destacó asimismo el crecimiento demográfico de Siero, "sostenido" y que, recordó, incluso cuando Asturias decrecía en población, el municipio subía en población.
Dinamismo demográfico
"Siero es un concejo demográficamente muy dinámico y, además sin perder su esencia, porque a mí que me toca participar en muchas actividades, que tienen culturales, históricas, que tienen desde el punto de vista festivo, social... La verdad es que Siero ha sabido mantener sus tradiciones, y eso es muy importante. Y mira de tú a tú a las grandes ciudades. Hoy es un municipio que es capaz de llamar la atención de proyectos que en otros casos se hubieran planteado en grandes concejos, en grandes poblaciones, en grandes ciudades. Y, sin embargo ahora eligen Siero para asentarse, y eso es una buena noticia", concluyó Barbón.
García y Barbón mostraron sintonía a lo largo de toda la mañana, en los diferentes actos. De hecho, llegaron juntos a Lugones en el mismo coche, procedentes de la Pola donde a primera hora se había celebrado el Consejo de Gobierno. Se les pudo ver muy compenetrados e intercambiando comentarios a lo largo de todo el recorrido, siempre uno pendiente del otro. Hubo miradas de complicidad entre ambos y gestos como darse paso o esperar el uno al otro para acceder a las viviendas durante la visita.
Aunque con menos cercanía, no se vio tampoco tensión entre el Alcalde y el consejero Ovidio Zapico, que también conversaron de manera breve.
Juntos en el coche
En la despedida, el presidente del Principado y el regidor sierense volvieron a dispensarse afecto. Se dijeron adiós de momento con un sentido abrazo y sonoras palmadas a la espalda por parte de ambos.
Barbón se preocupó además por el regreso del regidor a la Pola, ya que de la capital a Lugones habían compartido coche. El presidente le preguntó a García en qué vehículo se iba a ir, mostrando asimismo su disposición a llevarle de nuevo a la capital del concejo. García respondió agradecido que volvía a la Pola con el equipo de prensa municipal desplazado a Lugones.
El presidente del Principado y el alcalde de Siero se volvieron a dar un segundo abrazo y quedaron en seguir en contacto en los próximos días para seguir hablando de asuntos de interés del municipio que competen a ambas administraciones.
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