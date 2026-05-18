Las alevines del Siero Deportivo Balonmano se alzan con el campeonato de Asturias (y es el tercero que logra el club esta temporada)

Las alevines del Siero Deportivo Balonmano consiguieron el tercer título regional para el club de esta temporada. En la fase final del Campeonato de Asturias, celebrado en El Berrón, la entidad, bajo el nombre del Colegio Celestino Montoto (al ser Juegos Escolares), se impuso por un solo gol en el último segundo (19-18) al colegio Nuestra Señora del Rosario de Ribadesella, que hace que se proclamen campeonas de Asturias.

En esa fase final, el otro equipo del Siero acabó en tercera posición, en este caso bajo el nombre del Hermanos Arregui, tras vencer 15-14 al Colegio Manuel Fernández Juncos, de Ribadesella.

Los dos conjuntos alevines del Siero alevín posan juntos tras el campeonato. / S. D. B.

Este Campeonato de Asturias es el tercero que consigue el Siero Deportivo esta temporada especial, de su 40.º aniversario, tras lo de la categoría benjamín (donde además también fueron subcampeonas) y la juvenil.

Las infantiles del Siero Deportivo Balonmano, que jugaron la fase final del sector en Valladolid. / S. D. B.

En infantiles, además, este fin de semana se jugó en Valladolid la fase del sector nacional del campeonato de España. El Siero Deportivo se impuso en la primera jornada al equipo navarro de BM Uharte (23-27). En la segunda jornada vencieron 27-20 a las gallegas del Bueu Atlético, un triunfo que les daba el pase a la final, para poder clasificarse entre los ocho mejores de España. Pero en la final el Siero perdió 30-22 ante las anfitrionas del Aula Valladolid.