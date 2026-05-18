"Se analizará con afecto y aprecio la propuesta de Parque Principado", dice Barbón sobre el plan para ampliar el centro y edificar un barrio para jóvenes

"Es lógico que el Ayuntamiento de Siero plantee proyectos y serán examinados, como siempre, con mucho afecto y mucho aprecio por parte del Gobierno de Asturias". La respuesta es la que dio este lunes en Lugones el presidente del Principado, Adrián Barbón, preguntado acerca de su parecer sobre el proyecto para la ampliación de Parque Principado.

La iniciativa, que aún debe concretarse con detalle y ser presentada con su correspondiente documentación y de manera oficial, prevé que el espacio del equipamiento destinado a usos comerciales se amplíe en 20.000 metros cuadrados. A cambio, la propiedad del complejo comercial cedería al Ayuntamiento de Siero 150.000 metros cuadrados de suelo cuyo destino sería la construcción de vivienda a precios asequibles para jóvenes.

Podrían levantarse en torno a un millar de viviendas, aunque las actuales directrices autonómicas de Comercio no permitirían la operación y para sacarla adelante habría que modificar además el Plan General de Siero. Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, el único de IU en el gobierno de coalición con el PSOE en Asturias, ha mostrado sus reticencias a una iniciativa que con la normativa actual sobre la mesa no es viable.

Este lunes, en presencia de Ovidio Zapico y del Alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", durante la visita al edificio de viviendas para jóvenes a precio asequible que está a punto de terminarse en Lugones, Barbón manifestó su opinión sobre el planteamiento, aunque prefirió optar por la prudencia a falta de que se presente y se conozcan sus detalles.

"Saben que siempre soy de paso a paso y con la lógica prudencia", dijo el presidente. Todavía no se ha presentado, "están preparándolo", y una vez que esté listo, añadió, se analizará "con cariño". "Poco más podemos decir" en este momento, enfatizó Barbón.