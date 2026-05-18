Barbón se lleva un güevo pinto verde como obsequio de Siero y dejó una moneda conmemorativa del aniversario del edificio de Presidencia
La visita al municipio dejó momentos distendidos, como el tradicional intercambio de detalles institucionales
Se dieron un abrazo a la llegada al Ayuntamiento de Siero. Y de nuevo se fundieron en otro efusivo achuchón, tras un intercambio de regalos. Incluso hasta bromearon en ese momento. “¿Qué es una camiseta del Oviedo?”, comentó Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero, con una sonrisa, antes de abrir un paquete que le hizo entrega Adrián Barbón, presidente del Principado.
La visita a Pola de Siero del máximo mandatario regional, para celebrar el Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento, tuvo también momentos distendidos, como el momento en el que Barbón firmó en el libro de honor del Ayuntamiento de Siero. Y también cuando se intercambiaron los obsequios de cortesía que quedan como testigos de este tipo de actos.
El regidor sierense, con un guño a las tradiciones locales, entregó a Barbón un güevo pinto, con tonos verdes, inspirado en la decoración del logo que se utiliza en el Ayuntamiento y con la palabra “Siero” escrita en el centro.
Barbón, por su parte, regaló a Alcalde una moneda, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que conmemora el 40 aniversario del edificio que es sede de la Presidencia.
No se quedaron ahí los detalles del presidente regional. También hizo entrega de una carpeta de piel, que como explicó Barbón es algo que habitualmente le gusta a regalar a todos los alcaldes con los que se reúne. “Para seguir firmando buenos acuerdos”, subrayó el alcalde de Siero, antes de poner rumbo a Lugones, donde concluyeron la visita institucional, conociendo el estado de la construcción de 44 viviendas para alquiler asequible destinado a jóvenes.
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