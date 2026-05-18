Desembarco en Siero del Gobierno asturiano: mañana ajetreada con reunión de los consejeros en el Ayuntamiento

Desembarco en Siero del Ejecutivo asturiano, que celebró esta mañana en el Ayuntamiento la reunión del Consejo de Gobierno. Este tipo de encuentros se celebran por distintos municipios de la región de vez en cuando, para estrechar los vínculos de la Administración autonómica con los distintos territorios de la región y destacar la apuesta por el municipalismo. Se trata, por tanto, de un desplazamiento de los que suele hacer con cierta asiduidad el Gobierno, pero en el caso sierense cobra especial relevancia en tanto que certifica el apoyo al regidor, Ángel García "Cepi", y a sus políticas, además de la imagen de buena sintonía con el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Siero tiene actualmente varios proyectos relevantes sobre la mesa que requieren de respaldo autonómico. Entre ellos, se encuentra el plan de ampliación para Parque Principado, una iniciativa que plantea que en la superficie existente haya 20.000 metros cuadrados más que se dediquen a usos comerciales. A cambio, la propiedad del centro comercial cedería una bolsa de suelo de 150.000 metros cuadrados en el entorno, que el Ayuntamiento destinaría a vivienda de precio asequible para jóvenes. Con la actual normativa sectorial de Comercio no sería posible esa ampliación y, además, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, el único de IU en el gobierno de coalición con el PSOE en Asturias, se opone a la propuesta.

Meses atrás, unas declaraciones del regidor sierense, crítico con los tiempos de la Administración autonómica para resolver el proceso para hacer posible la implantación de Costco en Bobes, levantaron una gran polvareda al sugerir este la posibilidad de que en Asturias surgiese otro partido político. Las aguas se calmaron en unas semanas y la presencia de Adrián Barbón y Adriana Lastra en la fiesta de Güevos Pintos, a principios de abril, también se interpretó como un modo de mostrar apoyo público al Alcalde.

Si había dudas sobre si Ángel García quería repetir como candidato a la Alcaldía de Siero por el PSOE, este pasado viernes, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, adelantó que su intención es hacerlo. La visita de este lunes a Siero es, tras la de Güevos Pintos, la segunda en pocas semanas que el presidente asturiano, también secretario de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), realiza al municipio.

Llegada puntual y saludos

En Pola de Siero recibió puntual el regidor sierense al presidente, en la plaza del Ayuntamiento. Un fuerte apretón de manos y un abrazo, cuando faltaban cinco minutos para las diez de esta mañana, fueron el saludo cariñoso que se dispensaron ambos, en presencia de la vicepresidenta Gimena Llamedo. Después, tanto el jefe del Ejecutivo asturiano como el resto del Consejo de Gobierno fueron saludando a los concejales del PSOE y a la de IU, Teresa Álvarez, que acudió a la recepción municipal.

Después, todos los miembros del Gobierno regional se reunieron en la sala municipal de juntas, un encuentro de en torno a una hora de duración.

Esta ha sido una mañana ajetreada en el Ayuntamiento de Siero. La primera en llegar a Pola de Siero fue Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, poco antes de las 9.30 de la mañana. Según fueron apareciendo el resto de consejeros, fueron juntándose en la plaza y charlando con los concejales presentes, los socialistas Sonia Lago, Raimundo Díaz, Pilar Santianes, Patricia Antuña, Aurora Cienfuegos, Pergentino Martínez, María José Fernández, Ana Rosa Nosti y Alejandro Villa, además de Teresa Álvarez, de IU.

El Alcalde bajó a la plaza en torno a las diez menos cuarto: le dio tiempo a cruzarse con los consejeros socialistas Guillermo Peláez (Economía) y Concepción Saavedra (Salud), pero no hubo encuentro público con Ovidio Zapico, con el que ha tenido varios encontronazos verbales a cuenta de Costco y de la ampliación de Parque Principado.

El regidor explicó a Barbón, durante la subida a la sala de juntas, la disposición del Ayuntamiento, cómo están repartidos los espacios y zonas de trabajo, en la breve conversación que mantuvieron ambos antes de iniciar la reunión de trabajo del Ejecutivo asturiano, prevista para las 10.00 horas.

Esta mañana el presidente y el regidor visitan también las viviendas de alquiler asequible para jóvenes que están a punto de finalizarse en Lugones, en Les Bellotines, sobre una parcela que el Ayuntamiento cedió al Principado ya a finales de 2022.