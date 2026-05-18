Lo que ha escrito Barbón en el libro de honor del Ayuntamiento: “Siero se ha convertido bajo el mandato de 'Cepi' en un concejo de referencia en gestión y políticas públicas"

Al finalizar el Consejo de Gobierno del Principado, celebrado este lunes en la sala de juntas del Ayuntamiento de Siero, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, dejó su firma para el recuerdo en el libro de honor del Consistorio. Lo hizo ante la mirada del alcalde Ángel García, “Cepi”, y puso en valor el peso y también avance en los últimos del que es cuarto municipio en población en Asturias.

“Siero se ha convertido en los últimos años, y bajo el mandato de Ángel García, ‘Cepi’, en un concejo referencial en toda Asturias en lo que a política pública y gestión se refiere, mirando de tú a tú a las grandes ciudades y concejos de Asturias”, dejó escrito de su puño y letra Barbón.

El presidente del Principado de Asturias también explicó que este 18 de mayo, con motivo de su visita, realizó una visita a Lugones a la construcción de unas viviendas para jóvenes en alquiler asequible, como “respuesta de las Administraciones a los problemas de la ciudadanía”.

Destacó que en los últimos once años, con Cepi como regidor, Siero se ha situado en el mapa “con un protagonismo clave en materia de actividad económica, creación de empleo o crecimiento demográfico”.

Noticias relacionadas

El mensaje manuscrito de Adrián Barbón en el libro de honor del Ayuntamiento de Siero. / P. A.

Adrián Barbón presidió este lunes en Siero la reunión del Consejo de Gobierno, que se celebró en el Ayuntamiento. Después firmó en el libro de Honor del Ayuntamiento, se intercambió unos regalos con el alcalde de Siero, y visitó en Lugones las obras de un proyecto de vivienda para jóvenes, impulsado por la consejería de Vivienda en una parcela cedida por el municipio para tal fin.