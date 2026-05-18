El juicio por el presunto acoso del subinspector de la Policía Local de Siero a un agente celebrará su última sesión el 1 de junio con la presentación de informes y conclusiones

El juicio por el presupuesto acoso del subinspector de la Policía Local de Siero hacia un agente llegará a su conclusión el próximo 1 de junio en la Audiencia Nacional, en Oviedo, momento en el que quedará visto para sentencia. Será con la cuarta y última sesión del juicio, en las que se presentarán los informes y conclusiones.

Este lunes se celebró la tercera sesión, en la que el acusado defendió su inocencia. También declararon el forense, dos psiquiatras y un perito y un testigo. El acusado, por aquel entonces subinspector, dio su versión de los hechos denunciados por el agente, al que según el relato fiscal le habría insultado con expresiones como “payaso” o “subnormal”, además de amenazarle con “darle dos hostias”.

En la primera sesión del juicio fue el agente denunciante y varios testigos los que testificaron. La vista siguiente tuvo la intervención de la psiquiatra de salud pública que trató al denunciante, en la que indicó que sufría “ansiedad brutal” y manifestó que la sintomatología que padecía “encajaba perfectamente con la situación de acoso que le transmitía el paciente”.

Los hechos denunciados se produjeron entre los años 2018 y 2022 en las dependencias de la Policía Local de Siero. El acusado ocupaba entonces el cargo de subinspector del cuerpo y, en ausencia del comisario, asumía funciones de jefe accidental.

La acusación, que defiende Guillermo Calvo, solicita una condena de un año y tres meses de prisión por un delito contra la integridad moral, además de otros dos años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas ocasionadas a la víctima. Mientras que la defensa, a cargo del letrado Luis Tuero, pide la libre absolución.