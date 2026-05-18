Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras

Las 44 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes que se construyen en la avenida de Les Bellotines de Lugones, en Siero, son pisos "modernos con las calidades de construcción actuales, nada que ver con lo que hay ahora mismo en el mercado privado de alquileres", señala Javier Villamandos, delegado en Asturias de Avintia Inmobiliaria, empresa a la que se le ha concedido la gestión y mantenimiento del edificio durante los próximos 75 años.

Se trata de un total de 44 pisos, todos ellos con terraza al aire libre, incluidos los de la planta baja, que disponen de un pequeño patio individual. La mayoría de las casas, en concreto 36, disponen de un dormitorio mientras que las ocho restantes cuentan con dos habitaciones además del salón-cocina, que cuenta con los huecos para la instalación de electrodomésticos. Estas últimas viviendas están pensadas, tal y como detalló Villamandos en la visita, para personas con un hijo o a modo de despacho para personas que teletrabajan, por ejemplo.

Además, todos los inquilinos tendrán una plaza de aparcamiento. El proyecto incluye 38 espacios de estacionamiento en la planta subterránea del inmueble y otros 6 exteriores, pero dentro del recinto cerrado del edificio. También se instalará un aparca bicis para aquellas personas que opten por la movilidad verde. De hecho, el carril-bici que discurre por el concejo pasa por delante de la entrada del edificio facilitando así su incorporación al vial ciclista.

El inmueble replica los modelos constructivos que se pueden ver en países como Estados Unidos o Inglaterra con zonas de uso común. En este sentido, Villamandos destacó que el complejo cuenta con un espacio con secadoras para uso comunitario de los arrendatarios: "Se trata de un cuarto muy grande para que puedan hacer ese servicio de secado, no es una lavandería, solo las secadoras porque se prevén los huecos en los pisos para que puedan poner electrodomésticos", precisó. También habrá un área de uso común para los vecinos de la propiedad a modo de espacio verde al aire libre.

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Por último, Villamandos señaló que el edificio cuenta con las calidades más modernas del mercado, así como se ha construido teniendo en cuenta la eficiencia energética de las viviendas para reducir las emisiones y los gastos de consumo para los inquilinos. Un proceso de calificaciones en el que están inmersos en la actualidad con el objetivo de disponer de las preceptivas certificaciones oficiales de cara a la entrega de la obra, prevista para el próximo mes de junio.