Valdesoto acogerá una exposición fotográfica dedicada a las 36 localidades que han recibido el Premio al "Pueblo ejemplar" de Asturias

Valdesoto, Premio al "Pueblo ejemplar" de Asturias 2025, acogerá una exposición fotográfica dedicada a los treinta y seis pueblos, localidades y comunidades vecinales que han recibido este galardón de la Fundación Princesa de Asturias. La muestra se ubicará en el campo de la iglesia de San Félix y se podrá visitar desde el próximo 22 de mayo hasta el 8 de junio.

La exposición, que llevará por título «36 años de Pueblos Ejemplares de Asturias» incluye una selección de las fotografías y textos más significativos en la historia de este premio, así como información de carácter general sobre la Fundación Princesa de Asturias y los actos que se organizan en torno a la ceremonia de entrega de los premios, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Valdesoto es el último "Pueblo ejemplar" de Asturias, distinción que consiguió en 2025 tras más de una década intentándolo, en concreto tuvieron que pasar 21 años para que lo lograra. El jurado que concede el galardón destacó de la localidad el "compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación". También puso en valor las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces que son seña de identidad local y que "reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".

Tal y como destaca la Fundación, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias "está destinado a galardonar al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria".

Noticias relacionadas

El galardón cuenta con una dotación económica de cuarenta mil euros. Con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, Sus Majestades los Reyes, acompañados desde 2019 por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía, visitan la localidad galardonada la jornada posterior a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que se celebra en Oviedo en el mes de octubre.