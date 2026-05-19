La artista sierense Sara Candanedo firma el cartel de las fiestas de la Virgen de la Cabeza de Meres, que arrancan este viernes

La figura de un gaitero, al que se no se le ve cabeza, pero sí las manos sobre el roncón de la gaita, es la protagonista este año de las fiestas de la Virgen de la Cabeza que Meres, que se ponen en marcha este viernes 22 de mayo, y se alargarán hasta el martes día 26. “Quería reflejar la tradición y la nostalgia”, resume la autora de la ilustración, la artista sierense Sara Candanedo.

La técnica que utiliza para la ilustración es un óleo sobre lienzo. “Con el corte del rostro buscaba que el protagonista pueda representar a muchos”, comenta en primer lugar la autora del cartel. “Y a su vez buscaba que quedase la vista centrada en las manos y su capacidad para producir la música que reproduce ese instrumento tan fundamental que es la gaita en este tipo de fiestas de prau”, añade.

Sara Candanedo, con el cartel que ha diseñado de las fiestas de la Virgen de la Cabeza. / Lne

Candanedo, que lleva desde 2005 con el diseño del cartel de las fiestas de Meres, explica que este año decidió que "el folclore fuese la temática central", para ir rotando conceptos: “Voy escogiendo temas diferentes cada año para ir variando, centrándome otras veces en lo religioso o lo más festivo…”, comenta.

Tras más de dos décadas dando color y vida a ese símbolo que anuncia la Virgen de la Cabeza en Meres, la artista sierense subraya el entusiasmo con el que afronta cada año el diseño para unas fiestas que simbolizan el pistoletazo de salida a la catarata de romerías que se van alargando hasta el mes de septiembre en Siero.

“La oportunidad de hacer el cartel para mí es todo un honor, al final es la fiesta de tu pueblo y lo haces con más cariño todavía”, comenta sobre la ejecución de este trabajo y su amplia trayectoria realizando los diseños para las celebraciones de la Virgen de la Cabeza.

El programa festivo

El programa de las fiestas de la Virgen de la Cabeza arranca este viernes 22 de mayo, a las 21.30 horas, con una actuación del grupo teatral “Recitadores”, con una obra costumbrista.

Este sábado, día 23, habrá una concentración para iniciar una ruta senderista por Meres, desde las 12.00 horas. Después, a las 14.30 horas, será la comida campestre con paella y gochu asau. Ya para la tarde está prevista animación infantil con juegos. Y por la noche la primera gran verbena traerá a “La Última Legión” y a “Acordes”.

El cartel de las fiestas de la Virgen de la Cabeza de 2026. / Lne

El domingo 24, por su parte, habrá cancios de chigre a las 12.00 horas en la sesión vermú, con “El ñeru de Ra”; a las 17.00 horas juegos infantiles y a las 21.00 horas Charlie Teibol con Javi Menéndez amenizarán la cena.

El día grande será el lunes 25 de mayo. A las 10.00 horas habrá misa en el santuario, a las 11.00 horas saludo por los barrios con voladores y gaita y tambor; y a las 12.00 horas misa y procesión, seguido de una sesión vermú con la Banda de Gaitas “El Piñote”. Ya por la tarde, de 20.00 a 22.00 horas, se celebrará la gran espicha de las fiestas, previamente a las actuaciones musicales del Grupo Tekila y Grupo D’Cano.

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El cierre llegará el martes 26 de mayo, con el día del colaborador. A las 18.00 horas tendrá lugar una misa recordando a los difuntos de Meres y a continuación habrá juegos tradicionales con el grupo “6 Conceyos”. A partir de las 19.00 horas se repartirá el bollu y botella de sidra. Y el cierre será a las 23.00 horas, con los fuegos artificiales, broche a los festejos de este año.