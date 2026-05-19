Ya hay más de 400 solicitudes para optar a una de las 44 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes en Lugones
La obra de construcción del edificio finalizará el próximo mes de junio y el proceso de adjudicación de los pisos comenzará en julio con la entrada de los inquilinos prevista para finales de año
Las 44 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes que se están construyendo en la avenida de Les Bellotines de Lugones, en Siero, han recibido una oleada de solicitudes, con más de 400 peticiones registradas. Así lo detalló el delegado para Asturias de Avintia Inmobiliaria, Javier Villamandos, durante la visita a las obras que realizó este lunes el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, con el alcalde del concejo, Ángel García, y el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico, quienes se quedaron sorprendidos con la alta demanda.
La inmobiliaria, que tiene la concesión de la gestión, adjudicación y mantenimiento del inmueble durante 75 años, tiene previsto que la obra, ejecutada por Boprisa, esté terminada el próximo mes de junio, cuando prevén recibir la licencia de primera ocupación. "A partir de ahí ya podríamos empezar con el proceso de adjudicación de las viviendas, en torno al mes de julio", señala Villamandos, quien detalla que se anunciará la fecha con antelación.
La idea es que tras el período de adjudicación, que será supervisado por el Principado para comprobar que se cumplen con los requisitos establecidos para el acceso a las viviendas, los inquilinos comiencen a instalarse en los pisos. Una entrada que se estima para entre finales de 2026 y principios de 2027. En concreto, el edificio dispone de 44 viviendas de las que 36 son de un solo dormitorio y 8 cuentan con dos habitaciones, además del salón-cocina.
Unas viviendas tienen todas terraza individual, plaza de garaje y dos zonas de uso comunitario, un jardín y una zona de secadoras para la ropa. También se instalará un aparcamiento para bicicletas, que tendrán en la entrada de la propiedad un acceso directo al carril-bici.
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