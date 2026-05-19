Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Ya hay más de 400 solicitudes para optar a una de las 44 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes en Lugones

La obra de construcción del edificio finalizará el próximo mes de junio y el proceso de adjudicación de los pisos comenzará en julio con la entrada de los inquilinos prevista para finales de año

Por la izquierda, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, el presidente del Principado, Adrián Barbón, el delegado en Asturias de Avintia Inmobiliaria, Javier Villamandos, y el alcalde de Siero, Ángel García, en la visita al edificio.

Por la izquierda, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, el presidente del Principado, Adrián Barbón, el delegado en Asturias de Avintia Inmobiliaria, Javier Villamandos, y el alcalde de Siero, Ángel García, en la visita al edificio. / Sara Arias

Sara Arias

Lugones (Siero)

Las 44 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes que se están construyendo en la avenida de Les Bellotines de Lugones, en Siero, han recibido una oleada de solicitudes, con más de 400 peticiones registradas. Así lo detalló el delegado para Asturias de Avintia Inmobiliaria, Javier Villamandos, durante la visita a las obras que realizó este lunes el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, con el alcalde del concejo, Ángel García, y el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico, quienes se quedaron sorprendidos con la alta demanda.

La inmobiliaria, que tiene la concesión de la gestión, adjudicación y mantenimiento del inmueble durante 75 años, tiene previsto que la obra, ejecutada por Boprisa, esté terminada el próximo mes de junio, cuando prevén recibir la licencia de primera ocupación. "A partir de ahí ya podríamos empezar con el proceso de adjudicación de las viviendas, en torno al mes de julio", señala Villamandos, quien detalla que se anunciará la fecha con antelación.

La idea es que tras el período de adjudicación, que será supervisado por el Principado para comprobar que se cumplen con los requisitos establecidos para el acceso a las viviendas, los inquilinos comiencen a instalarse en los pisos. Una entrada que se estima para entre finales de 2026 y principios de 2027. En concreto, el edificio dispone de 44 viviendas de las que 36 son de un solo dormitorio y 8 cuentan con dos habitaciones, además del salón-cocina.

Noticias relacionadas

Unas viviendas tienen todas terraza individual, plaza de garaje y dos zonas de uso comunitario, un jardín y una zona de secadoras para la ropa. También se instalará un aparcamiento para bicicletas, que tendrán en la entrada de la propiedad un acceso directo al carril-bici.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siero tramitará en los próximos días la licencia para levantar los primeros 67 nuevos pisos de la cuarta fase del bulevar de Lugones
  2. El tren arrolla a un joven en la vía de Pola de Siero, cerca de la nave del club Kayak
  3. Aventura en la nieve de los alumnos del IES Río Nora de Pola de Siero: el doble de caminata para bajar del refugio del Meicín “con una capa hasta las rodillas”
  4. Siero da licencia para ampliar el aparcamiento del supermercado de la avenida del Peralón de Lugones, que tendrá 148 plazas
  5. Inundaciones en el portal, 'olas' en la acera y un acceso peligroso ('casi en madreñes') cada vez que llueve fuerte: la denuncia de unos vecinos de de Pola de Siero
  6. Ángel García, 'Cepi', alcalde de Siero: 'El proyecto de Parque Principado es muy positivo, no debería dar tantos problemas, pero en esta región pasan estas cosas
  7. Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras
  8. Susto en Lugones con el vuelco de un camión en una obra de la Avenida de Gijón

Ya hay más de 400 solicitudes para optar a una de las 44 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes en Lugones

La artista sierense Sara Candanedo firma el cartel de las fiestas de la Virgen de la Cabeza de Meres, que arrancan este viernes

Ángeles y demonios

Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras

Valdesoto acogerá una exposición fotográfica dedicada a las 36 localidades que han recibido el Premio al "Pueblo ejemplar" de Asturias

El Alcalde da las gracias a Barbón: "Tiene todo mi apoyo; discutimos cuando tenemos que discutir pero siempre llegamos a acuerdos en beneficio de Siero"

"Se analizará con afecto y aprecio la propuesta de Parque Principado", dice Barbón sobre el plan para ampliar el centro y edificar un barrio para jóvenes

"Se analizará con afecto y aprecio la propuesta de Parque Principado", dice Barbón sobre el plan para ampliar el centro y edificar un barrio para jóvenes

Desembarco en Siero del Gobierno asturiano: mañana ajetreada con reunión de los consejeros en el Ayuntamiento

Desembarco en Siero del Gobierno asturiano: mañana ajetreada con reunión de los consejeros en el Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents