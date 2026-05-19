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Siero abre el plazo para solicitar las becas de libros y comedor para el próximo curso escolar 2026-2027

Las peticiones pueden presentarse hasta el 8 de junio

La edil de Políticas Sociales, María José Fernández.

La edil de Políticas Sociales, María José Fernández. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero tiene abierto el plazo para solicitar las becas de libros y comedor para el próximo curso escolar 2026-2027. Las peticiones pueden presentarse hasta el 8 de junio, avanzó la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández.

Las becas en concepto de adquisición de libros y/o material escolar están destinadas para alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil. Y las de comedor para Educación Infantil y Educación Primaria. Son ayudas de concurrencia competitiva, y cuentan con una partida de 182.000 euros, en el caso de las becas de comedor, y de 12.000 euros para la compra de libros y material didáctico.

Fernández destacó que los interesados podrán presentar las solicitudes por vía telemática, a través de las oficinas de atención ciudadana (registro), en registros de cualquier órgano administrativo o por correo postal.

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Toda la información se puede consultar a través de la web municipal.

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