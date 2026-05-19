Siero cuenta con 300 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y la prestación cuesta 1,8 millones de euros al año
El Ayuntamiento destaca las mejoras en la prestación, que paga más hora y que en 76.000 horas atendidas por 64 trabajadores e
Siero cuenta actualmente con 300 usuarios en el Servicio de Ayuda a Domicilio, según datos municipales acerca de una prestación que tiene un coste de 1.833.880 euros al año. El dato lo ofreció ayer el alcalde, Ángel García, "Cepi", que destacó además que, aunque el servicio se desarrolla como una encomienda de gestión del Principado, el Ayuntamiento ha aumentado el importe que se paga por hora.
"La consejería abona 22,50 euros por hora y nosotros pagamos a la empresa 24,13 euros. Era la manera de mejorar la prestación del servicio”, indicó García. El Servicio de Ayuda a Domicilio "atiende diariamente, los 365 días del año". Se trata de cubrir necesidades básicas de los usuarios como "aseo personal, cambios posturales, tareas de limpieza, supervisión de la medicación, control de la alimentación y acompañamiento en gestiones o actividades de ocio dentro del domicilio”, destacó la concejala María José Fernández, que acompañó al regidor durante la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Siero.
El servicio, destacaron ambos, “ha mejorado de manera muy sustancial” con la nueva empresa que lo gestiona desde el año pasado. Tal y como señaló el alcalde, el contrato mantiene las mejoras incorporadas con respecto al suscrito en 2022, con un incremento de la suma destinado a este fin.
El presupuesto se incrementó entonces en 320.000 euros y, gracias a este aumento, "el precio por hora ha subido un 20,45 por ciento en comparación con hace cuatro años". "Esto ha supuesto también un incremento de las horas de servicio, pasando de 74.000 horas anuales, cubiertas por 53 trabajadores en 2022", a las 76.000 horas que serán atendidas por 64 trabajadores en 2026, destacaron los responsables municipales.
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