La Junta de Gobierno formalizará este jueves el contrato de la nueva zona azul para aparcar en Siero, que entrará en vigor pronto con novedades

La Junta de Gobierno de Siero firmará este jueves la formalización del contrato con la empresa adjudicataria del nuevo modelo de zona azul, que incluye una primera media hora gratuita y se a ampliará a tres nuevos aparcamientos de pago entre Pola de Siero y Lugones. De esta manera, la entrada en vigor del nuevo modelo de regulación del aparcamiento en el concejo, que sumará 957 plazas de este tipo, está ya muy próxima. No obstante, el ejecutivo sierense ofrecerá todos los detalles mañana.

El Ayuntamiento de Siero adjudicó por cinco años (cuatro más uno de prórroga) el contrato de concesión a la empresa EYSA Estacionamiento y Servicios, que era la que se encargaba de la gestión del aparcamiento regulado hasta la fecha. Ahora, una vez se dé luz verde por parte de la Junta de Gobierno, la empresa tendrá un plazo para poner a punto los parquímetros, la señalética de la zona azul y alguna gestión más pendiente para adaptarse a los nuevos requisitos.

Los cálculos del gobierno local, cuando hace un mes la mesa de contratación propuso para adjudicación esta oferta, situaban la entrada en vigor de las nuevas condiciones para aparcar para finales del mes de mayo o principios de junio.

Las novedades pasarán por una primera media hora gratuita para aparcar. Y también la entrada como zona de pago de 40 plazas nuevas de en el entorno del Centro de Salud, en la calle Maestro Martín Galache, en Pola de Siero.

Además se incorporarán dos nuevas zonas disuasorias de pago, donde se podrá acceder con bonos cuyo coste será de 30 euros mensuales. En la Pola se situarán las 164 plazas del aparcamiento del junto al antiguo Maracaibo, al final de la calle Florencio Rodríguez; y en Lugones las 151 del situado en la calle Santa Isabel.

La nueva zona azul incluye además un nuevo modelo de recaudación. Antes, la empresa concesionaria de la zona azul se quedaba con un 95% del beneficio y le otorgaba apenas un 5% al Ayuntamiento, una vez descontados los gastos. Ahora, con el nuevo formato, el Consistorio se llevará el 23,01 del total de ganancias, sin contar previamente esa parte de los gastos de personal, infraestructuras o mantenimiento.

Coches con cámaras para vigilar el estacionamiento

Otros aspectos novedosos que entrarán en vigor en Siero para aparcar será la obligación de introducir la matrícula del vehículo a la hora de sacar el ticket, por lo que la empresa debe renovar los parquímetros. Y también la concesionaria dispondrá de dos vehículos en movimiento, que detectarán si se ha puesto ticket o se ha excedido el tiempo a través de un lector de matrículas por medio de una cámara, para en que los casos que no se cumpla el controlador pueda bajarse del vehículo y proceder a dejar la denuncia.