La Junta de Gobierno formalizará este jueves el contrato de la nueva zona azul para aparcar en Siero, que entrará en vigor pronto con novedades
El nuevo modelo incluye tres aparcamientos nuevos de pago, dos de ellos en Pola de Siero y otro en Lugones, que hará que el número de plazas reguladas ronde el millar
La Junta de Gobierno de Siero firmará este jueves la formalización del contrato con la empresa adjudicataria del nuevo modelo de zona azul, que incluye una primera media hora gratuita y se a ampliará a tres nuevos aparcamientos de pago entre Pola de Siero y Lugones. De esta manera, la entrada en vigor del nuevo modelo de regulación del aparcamiento en el concejo, que sumará 957 plazas de este tipo, está ya muy próxima. No obstante, el ejecutivo sierense ofrecerá todos los detalles mañana.
El Ayuntamiento de Siero adjudicó por cinco años (cuatro más uno de prórroga) el contrato de concesión a la empresa EYSA Estacionamiento y Servicios, que era la que se encargaba de la gestión del aparcamiento regulado hasta la fecha. Ahora, una vez se dé luz verde por parte de la Junta de Gobierno, la empresa tendrá un plazo para poner a punto los parquímetros, la señalética de la zona azul y alguna gestión más pendiente para adaptarse a los nuevos requisitos.
Los cálculos del gobierno local, cuando hace un mes la mesa de contratación propuso para adjudicación esta oferta, situaban la entrada en vigor de las nuevas condiciones para aparcar para finales del mes de mayo o principios de junio.
Las novedades pasarán por una primera media hora gratuita para aparcar. Y también la entrada como zona de pago de 40 plazas nuevas de en el entorno del Centro de Salud, en la calle Maestro Martín Galache, en Pola de Siero.
Además se incorporarán dos nuevas zonas disuasorias de pago, donde se podrá acceder con bonos cuyo coste será de 30 euros mensuales. En la Pola se situarán las 164 plazas del aparcamiento del junto al antiguo Maracaibo, al final de la calle Florencio Rodríguez; y en Lugones las 151 del situado en la calle Santa Isabel.
La nueva zona azul incluye además un nuevo modelo de recaudación. Antes, la empresa concesionaria de la zona azul se quedaba con un 95% del beneficio y le otorgaba apenas un 5% al Ayuntamiento, una vez descontados los gastos. Ahora, con el nuevo formato, el Consistorio se llevará el 23,01 del total de ganancias, sin contar previamente esa parte de los gastos de personal, infraestructuras o mantenimiento.
Coches con cámaras para vigilar el estacionamiento
Otros aspectos novedosos que entrarán en vigor en Siero para aparcar será la obligación de introducir la matrícula del vehículo a la hora de sacar el ticket, por lo que la empresa debe renovar los parquímetros. Y también la concesionaria dispondrá de dos vehículos en movimiento, que detectarán si se ha puesto ticket o se ha excedido el tiempo a través de un lector de matrículas por medio de una cámara, para en que los casos que no se cumpla el controlador pueda bajarse del vehículo y proceder a dejar la denuncia.
- Siero tramitará en los próximos días la licencia para levantar los primeros 67 nuevos pisos de la cuarta fase del bulevar de Lugones
- El tren arrolla a un joven en la vía de Pola de Siero, cerca de la nave del club Kayak
- Aventura en la nieve de los alumnos del IES Río Nora de Pola de Siero: el doble de caminata para bajar del refugio del Meicín “con una capa hasta las rodillas”
- Siero da licencia para ampliar el aparcamiento del supermercado de la avenida del Peralón de Lugones, que tendrá 148 plazas
- Inundaciones en el portal, 'olas' en la acera y un acceso peligroso ('casi en madreñes') cada vez que llueve fuerte: la denuncia de unos vecinos de de Pola de Siero
- Ángel García, 'Cepi', alcalde de Siero: 'El proyecto de Parque Principado es muy positivo, no debería dar tantos problemas, pero en esta región pasan estas cosas
- Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras
- Susto en Lugones con el vuelco de un camión en una obra de la Avenida de Gijón