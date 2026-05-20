Los niños de la Escuela Peña Careses de Pola de Siero plantan su futuro: un bosque con 90 pláganos y 240 pinos de regalo a las familias
Los escolares llevan seis años dando forma a un "banco de árboles" que también surte de ejemplares para reforestar otras zonas del concejo
"El Bosquín del Peña" cada vez de más sombra. La Escuela de Educación Infantil Peña Careses de Pola de Siero tiene en marcha desde hace seis años un proyecto de educación medioambiental que incluye la plantación de árboles en la zona del parque periurbano de la capital sierense, de manera que contribuya a crear una pantalla vegetal, mejorar la calidad del aire y servir de refugio para numerosas especies animales que viven en este entorno.
Los niños participaron en la mañana de este miércoles en una jornada de acción y manos a la obra para dar un nuevo hogar a un total de 90 pláganos, árboles de sombra que crecen rápido y que pasarán a formar parte de un “banco de árboles” en el concejo, que surtirá las zonas verdes que lo necesiten de ejemplares ya crecidos cuando sea necesario. Así, varios árboles plantados por los niños en ediciones anteriores ya han sido usados para reforestar las riberas de la Senda del Nora a su paso por el concejo, e incluso en algunas zonas del área industrial de Bobes.
Tres franjas de terreno
En el acto participaron un total de 205 pequeños de entre 3 y 6 años, ayudados por sus profesores y divididos por cursos, con tres franjas de terreno ya preparadas para ellos con las pozas hechas. De manera que nos niños no tuvieron más que sacar un poco de tierra con sus rastrillos, introducir los plantones y tapar bien para que crezcan sanos y fuertes. Alguno hasta llevó una regadera de juguete para dejar bien hidratados los árboles, que proceden del vivero de La Mata de Grado.
Lucía Canga, directora del centro, explica que con la iniciativa "queremos concienciar y sensibilizar a los niños", tras plantar robles, abedules y castaños en otras ediciones, y contribuir así a crear un gran bosque para el futuro. El proyecto ha tenido una gran acogida en el centro, y este miércoles hasta hubo algún abuelo que se acercó al parque para "ver a la nieta plantar el árbol".
Este año además se han repartido un total de 240 pinos de regalo para las familias, para que “continúen con el proyecto en sus casas”, de manera que los padres y abuelos también puedan involucrarse en el plan. Y para que dentro de unos años, los pequeños puedan presumir de haber creado un pulmón verde en el concejo, como parte de su educación medioambiental y como legado para el futuro.
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