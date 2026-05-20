Una “pitufina ferroviaria” solidaria: Siero dona una réplica para recaudar fondos en la lucha contra una enfermedad que afecta a 2.000 asturianos
La Asociación Asturiana de Esclerosis múltiple, con 600 socios, venderá papeletas para rifar la miniatura
El Ayuntamiento de Siero ha donado una figura en miniatura, que replica la “pitufina ferroviaria” que se ha instalado en El Berrón, para un sorteo solidario de la Asociación Asturiana de Esclerosis múltiple. El colectivo cuenta con 600 socios que apoyan a los afectados por una enfermedad que sufren unos 2.000 asturianos y venderá papeletas para esta rifa con el fin de recaudar fondos. El ganador se conocerá con el número agraciado en el cupón de la ONCE del lunes de la fiesta del Carmín, es decir, del 20 de julio.
“Agradecemos mucho al Ayuntamiento esta colaboración. Buscamos con esta iniciativa poder financiar las terapias que damos a nuestros socios”, afirmó Javier Cuesta, tesorero de la asociación, que añadió que contará con la colaboración de establecimientos de Siero y Oviedo para la venta de las papeletas de la rifa, y que instalarán dos mesas, tras recibir la aprobación del Ayuntamiento, dos martes en Pola de Siero.
Asturias, la región más afectada de todo el Norte
Cuesta indicó que llevan dos años con diversas acciones similares para recaudar fondos. Y que han contado también con la colaboración de artistas como Camela, Víctor Manuel o Ana Belén, así como entidades deportivas como el Sporting y el Oviedo. “Es un orgullo y honor tener esta pitufina, es un tesoro valioso”, destacó Manuel Alberto Benito, socio de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple de Asturias.
Tanto Cuesta como Benito recordaron además la importancia de colaborar y de las ayudas para tratar una enfermedad que, como destacaron, tiene a Asturias como “la región más afectada de todo el Norte por la esclerosis múltiple”.
Por su parte, Ángel García, “Cepi”, alcalde de Siero, subrayó la importancia de la colaboración desde las instituciones. “Es una enfermedad que afecta a mucha gente y que nadie está libre de ello. Son importantes los detalles como este que hacemos con la empresa que nos produce los pitufos, que es la que realmente hace la donación”, comentó el regidor socialista. “Y los pitufos además representan un poco la parte amable de la vida, que además han sido los que no han pedido expresamente desde la asociación”, indicó.
En el acto también estuvo también presente Laura Herrnández, socia fundadora y gerente de la empresa MylIdeas, que es la que realiza las figuras de los pitufos; y María José Fernández, concejala de Servicios Sociales de Siero.
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