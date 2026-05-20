El PP asturiano denuncia el "abandono" del centro de adultos de La Arboleya en Meres (Siero)

El Partido Popular (PP) regional ha denunciado este miércoles la situación del centro de adultos La Arboleya, en Siero, y ha acusado al Gobierno del Principado del "abandono y a la absoluta falta de respuestas del ejecutivo, que lleva años mirando hacia otro lado ante una necesidad real de personas especialmente vulnerables". La formación ha criticado además la gestión de los fondos europeos vinculados a una actuación pendiente en el centro y ha reclamado medidas urgentes para adaptar sus instalaciones.

Las diputadas autonómicas Sanda Camino y Beatriz Polledo, portavoz de Derechos Sociales, han comparecido junto a familias, tutores y usuarios para exigir la reforma del denominado módulo 4 del complejo, actualmente fuera de uso y cuya adecuación, según sostienen, permitirá proyectar una atención específica para residentes de mayor edad con necesidades asistenciales concretas.

Según ha explicado Polledo, las familias llevan reclamando durante años esta intervención para evitar que personas con discapacidad que envejecen tengan que ser trasladadas a residencias geriátricas convencionales. La parlamentaria sotiene que la adaptación del módulo 4 permitiría la creación de alrededor de 18 nuevas plazas, lo que permitiría atender a estos usuarios en condiciones adecuadas y evitar traslados innecesarios y “humanamente injustificables”.

Falta de ejecución

La diputada popular ha asegurado que el Ejecutivo autonómico comprometió la actuación desde 2019, sin que hasta ahora se haya materializado. Asimismo, ha denunciado que ha existido una partida de 1,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para este proyecto que, a juicio del PP, se pueden perder debido a la falta de ejecución.

También han exigido la incorporación de un fisioterapeuta estable al centro, al considerar que ha sido un servicio “esencial” para mantener la movilidad y autonomía de los residentes.

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Polledo ha anunciado además que ha trasladado esta cuestión a la Junta General del Principado mediante una interpelación a la Consejería de Derechos Sociales, a la que ha pedido explicaciones sobre la situación del proyecto, así como un calendario de ejecución y presupuesto.