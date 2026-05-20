El PP ve inviable el plan para hacer viviendas en el entorno de Parque Principado: "Es imposible y una ocurrencia fuera de lugar"

El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros, ve inviable el plan para desarrollar un barrio residencial para jóvenes en el entorno de Parque Principado. Indica que, además de los cambios en normativas locales y autonómicas que implicaría el proyecto, habría que dotar a la zona de servicios de suministros básicos y otros ahora no disponibles.

"Es imposible realizar esa propuesta con las necesidades de infraestructuras, dotaciones de todo tipo y servicios que ello exige, y más en un espacio entre naves e instalaciones industriales y comerciales ya consolidado en los polígonos industriales cercanos y la ampliación prevista de Parque Principado”, apunta Berros.

Añade, además, que la iniciativa de un nuevo ámbito residencial en esa zona “está totalmente fuera de lugar en un concejo que ya dispone de hasta siete poblaciones urbanas, la Pola, Lugones, El Berrón, La Fresneda, Colloto en la parte de Siero, Lieres y Carbayín".

Parque Principado ha planteado al Ayuntamiento de Siero la idea de ampliar en 20.000 metros cuadrados la superficie destinada a usos comerciales del centro comercial. A cambio, el gobierno local le pide a la propiedad del complejo que le ceda 150.000 metros cuadrados de suelo en el entorno para impulsar vivienda para jóvenes.

Podrían realizarse hasta un millar, explicó en su momento el regidor, Ángel García, "Cepi". La iniciativa está en una fase incipiente, ya que la propiedad ha quedado en elaborar una propuesta detallada y en presentarla oficialmente. El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló este lunes en una visita a Lugones que la Administración autonómica se pronunciará cuando ese documento esté sobre la mesa, si bien aseguró que se analizará "con mucho afecto y aprecio".

No hay una postura común en el gobierno de Asturias, pues Ovidio Zapico, único consejero que IU tiene en el gobierno de coalición con el PSOE en el Principado, no ve viable el plan.

Mientras, a juicio del portavoz municipal popular de Siero, el proyecto es una “ocurrencia improvisada y electoral", y acusa al regidor socialista de "pretender crear un gueto entre naves e instalaciones industriales”. Destaca asimismo que crear un nuevo núcleo de población de entre 500 y 1000 viviendas en la parte trasera de Parque Principado choca con “el ordenado crecimiento del municipio".

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Para llevar a cabo la idea del regidor, indica el portavoz popular, primero se precisaría el cambio de normativa autonómica de comercio. También habría que revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Siero, medida "paralizada expresamente desde la Alcaldía”. Berros defiende "como medida de apoyo al problema de la de vivienda un respaldo continuado en los presupuestos municipales".