"Con el problema de la vivienda hay que actuar ahora, es lo que más nos preocupa; hay que trabajar más", dice el alcalde de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, insiste en su objetivo de que se sigan generando nuevos solares para la construcción de viviendas en el concejo, que sirvan para atender la alta demanda que existe actualmente. El regidor apuntó la importancia de que desde la Administración se facilite la tramitación de licencias y se contribuya a que se pongan en venta más viviendas públicas y privadas. Cepi puso como ejemplo las viviendas de alquiler asequibles para jóvenes en Lugones, en la avenida de Les Bellotines, donde ha habido más de 400 solicitudes para 44 pisos. Y también destacó que en esa misma localidad de Siero se ha recibido la solicitud para tramitar la licencia de una promoción privada, de 25 pisos, donde ya han recibido desde la promotora 140 solicitudes. “Son más de 500 de demandas de vivienda, es una cifra importante”, indicó Cepi.

“Intentamos ser super ágiles en las licencias, porque es una prioridad”, enfatizó el regidor socialista. Un apartado, el burocrático, que debe ir a su juicio acompañado de facilidades para que haya suelo disponible para construir nuevos pisos. “Tenemos que intentar generar el mayor número de solares en Siero, para atender la alta demanda, que es lo que hace que con ese desajuste los precios suban. Hay que trabajar para que haya más oferta de vivienda en el mercado, sea pública o privada. Pero si conseguimos el mayor porcentaje de pisos públicos, con precios fijados por ley, pues mucho mejor”, destacó.

Cepi puso como ejemplo los precios de los alquileres, tomando como referencia las ofertas aparecidas en un portal de internet este martes. Explicó que encontró cuatro pisos disponibles en Lugones, con precios que oscilaban desde los 650 hasta los 800 euros mensuales, “y los más baratos sin ascensor y una habitación”, y en Pola de Siero apenas tres viviendas, entre los 700 y 750 euros.

“A día de hoy el problema de la vivienda es lo que más nos preocupa. Por eso nuestra idea de las 1.000 viviendas en Parque Principado, o adquirir suelo público en Lugones o donde sea para la construcción”, enfatizó el alcalde de Siero, que también incidió en la importancia de que vayan agilizándose la construcción de nuevas promociones en el bulevar de Lugones que se está desarrollando. “Con el tema de la vivienda no podemos actuar en un plazo de años, tiene que ser ahora”, manifestó.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, transmitió este lunes, su disposición a “analizar con afecto y aprecio” esta propuesta para Parque Principado. Lo hizo el martes, tras celebrarse en el Ayuntamiento de Siero el Consejo de Gobierno, y visitó junto a Ángel García “Cepi”, las viviendas de alquiler asequible para jóvenes de Lugones.

Por otro lado, el regidor, junto a dos arquitectos municipales, visitó la pasada semana el norte de Italia, en el entorno de Bolzano, para conocer actividades, empresas, el tejido empresarial y distintas inversiones que se hacen esta zona situada cerca de la frontera con Suiza en materias de vivienda y ocio. La experiencia la afrontaron de la mano de un fabricante europeo de construcciones vivienda modular, como explicó este martes el propio regidor, “que hace cosas novedosas, innovadoras, modernas e industrializadas, de todo tipo de equipamientos”.

El regidor socialista, que no amplió muchos detalles sobre el viaje, se limitó a destacar que el objetivo fue “conocer cosas que tienen hechas allí, para ver y aprender”, dentro de una experiencia para descubrir de primera mano “distintas opciones constructivas y ver lo que hace una empresa europea”.

Sobre la aplicación que podría tener para algún proyecto en Siero se limitó a responder que “en el viaje aprendimos mucho, otra cosa es que sirva para replicarlo directamente aquí”.

Cepi se refirió a que se trata de uno de los epicentros europeos de la construcción modular y en madera, y que destaca también por su alta eficiencia energética, tras remarcar la necesidad de generar suelo para construir nuevas viviendas en Siero. El alcalde insistió en que es un “tema prioritario” que le preocupa, el acceso a la vivienda ante una alta demanda, con pocos pisos disponibles, que ha provocado que se disparen los precios.