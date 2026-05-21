Más de 3.700 sierenses mayores de 60 años viven solos: en su mayoría son mujeres y viven en las zonas rurales

Siero no ha dejado de crecer en los últimos tiempos y ya ha superado los 54.000 habitantes, consolidándose como uno de los concejos más dinámicos de Asturias desde el punto de vista demográfico. Sin embargo, ese crecimiento, también alimentado con la llegada de gente joven, no impide que el municipio tenga otras realidades comunes al conjunto de la región relacionadas con el envejecimiento de la población: la existencia de un elevado número de personas mayores que viven sin compañía. El Ayuntamiento ha encargado un diagnóstico poblacional a través de una consultora especializada para diseñar el programa municipal contra la soledad no deseada, y los datos revelan cómo un total 3.732 personas de más de 60 años viven solas en su domicilio. El concejo cuenta con 17.222 vecinos mayores de 60 años, lo que representa el 32,21 por ciento de la población total. Y dentro de ese ese grupo, el 21,7 por ciento de los mayores de esa franja de edad residen sin otras personas en su casa.

Prácticamente uno de cada tres vecinos ya supera los 60 años, y el envejecimiento presenta un marcado componente de género: entre la población de más edad predominan las mujeres: más de 9.500, frente a unos 7.500 hombres, un fenómeno especialmente acusado en situaciones de soledad residencial.

El Ayuntamiento ya había puesto el foco el pasado año en esta realidad con la puesta en marcha de "Siero Acompaña", un programa pionero en el concejo concebido para combatir la soledad no deseada entre personas mayores de 60 años que viven sin acompañamiento en sus domicilios. El plan nació como respuesta a una problemática especialmente visible en las parroquias rurales más envejecidas, particularmente en la zona este del municipio, en lugares como Carbayín, Trespando, Collado, Marcenado o Vigil, donde el envejecimiento y la dispersión geográfica dificultan las relaciones sociales cotidianas.

El programa lleva meses funcionando con talleres, charlas y actividades destinadas a combatir el aislamiento y reforzar los vínculos sociales. Entre las acciones diseñadas se incluyen conferencias sobre bienestar emocional, actividades relacionadas con la memoria, la autoestima, la salud mental, la alfabetización digital o el uso cotidiano del teléfono móvil, además de convivencias culturales con excursiones que registran lleno absoluto en cada salida. Paralelamente, los servicios municipales han desarrollado un trabajo individualizado de contacto con potenciales participantes mediante llamadas telefónicas y entrevistas previas para detectar necesidades concretas y facilitar su incorporación a las distintas propuestas.

Ahora, el Ayuntamiento ha dado un paso más en el despliegue de ese programa. El alcalde de Siero, Ángel García, la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, y la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han anunciado este miércoles la apertura de las inscripciones para dos nuevas ediciones del "Panadero del Deporte" y los "Paseos Saludables", ambas integradas en el programa "Siero Acompaña".

Socialización

El objetivo de estas actividades es el de acercar la práctica deportiva a las zonas rurales y, al mismo tiempo, crear espacios de encuentro que favorezcan la socialización y ayuden a mantener vínculos entre las personas participantes. El contrato para desarrollar ambas actuaciones, por un importe de 15.811 euros, ya se ha adjudicado.

La propuesta más singular es la denominada "Panadero del Deporte", inspirada en el modelo de reparto tradicional de pan en las aldeas. Tal y como ha explicado Santianes, una furgoneta como las usadas para el reparto se desplazará con monitores especializados a Anes, Santa Marina y La Fresneda para impartir sesiones de actividad física adaptada a personas mayores.

La iniciativa se complementará con "Paseos Saludables", pequeñas rutas de baja intensidad de unos 90 minutos de duración adaptadas a las capacidades de los participantes. Está previsto realizar dos al mes, los viernes, con la intención de extenderlas progresivamente a la mayoría de las parroquias del municipio.

Taxis para facilitar la participación

Durante la presentación, Santianes ha subrayado el éxito de experiencias anteriores y la elevada demanda detectada. La edil ha explicado que la repetición en Anes responde a la buena acogida registrada el pasado año, aunque ha asegurado que el objetivo pasa por llegar a más núcleos rurales y facilitar la participación mediante servicios de taxi para quienes necesiten desplazamiento.

El plazo de inscripción para ambas actividades ya se ha abierto y puede realizarse a través de la página web municipal, en el área de Servicios Sociales dentro del apartado de “Siero Acompaña”, mediante el teléfono 681 178 828 o en las asociaciones vecinales de las localidades donde se desarrollarán las actividades.

Noticias relacionadas

Y con ello, aspiran a llevar vida a los núcleos en los que los jóvenes se han ido marchando, para que vivir solo no sea una losa entre los mayores. Y para alargarles la vida con deporte y buenas dosis de energía, con el objetivo de envejecer lo mejor posible.