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Los alumnos del IES Río Nora homenajean a la escritora Mónica Rodríguez: "La literatura nos habla de la emoción y nos ayuda a conocernos mejor"

La autora ovetense, premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2024, mantuvo un encuentro con los estudiantes de Pola de Siero

EN IMÁGENES: Visita de la escritora Mónica Rodríguez al IES Río Nora de Pola de Siero.

EN IMÁGENES: Visita de la escritora Mónica Rodríguez al IES Río Nora de Pola de Siero.

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EN IMÁGENES: Visita de la escritora Mónica Rodríguez al IES Río Nora de Pola de Siero. / I. R. N.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

La escritora ovetense Mónica Rodríguez, que fue premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2024, ya tiene su particular de homenaje en el IES Río Nora de Pola de Siero. Un aula del centro lleva su nombre a partir de ahora, tras colocarse este miércoles una placa, durante una visita de la autora, en la que mantuvo un encuentro con los alumnos.

“La literatura nos habla de la emoción, que nos ayuda a conocernos mejor”, destacó la escritora a los estudiantes. También les habló sobre su trayectoria e inquietudes para escribir, y les transmitió que “las ciencias y la poesía no están enfrentadas”, en alusión a que Rodríguez trabajaba en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

El profesor de Literatura y encargado de la biblioteca, Manuel Díaz-Faes, fue la persona que facilitó la presencia de la autora en el centro. El acto estuvo enmarcado en el concurso “Con M de Muyer”, de la concejalía de Igualdad y el Plan de Coeducación del IES Río Nora, con el que cada año buscan incorporar nuevas aulas dedicadas a mujeres de distinto ámbitos.

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Las otras tres aulas dedicadas a diferentes personas o proyectos, y que también tendrán su correspondiente placa, son las que homenajean a las “Sinsombrero”, las mujeres españolas pertenecientes a la Generación del 27. Otra al “Batallón Seis Triple Ocho” de Estados Unidos, la única unidad del Cuerpo Femenino del Ejército de EE. UU. integrada exclusivamente por mujeres negras enviada al extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Y por último a María de Penha, la mujer brasileña que cambió la legislación en su país para perseguir la violencia machista.

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