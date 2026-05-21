"El autismo no es algo malo": el lema de la carrera solidaria en la que participaron más de cuatrocientos niños del Colegio Celestino Montoto de la Pola
Los escolares elaboraron pancartas y contaron con el apoyo de Fernando Alonso, que les donó una camiseta firmada para sortear
"El autismo no es malo". Los niños del colegio Colegio Celestino Montoto han aprendido durante toda esta semana una importante lección de vida, solidaridad e inclusión que culminó este jueves en una nueva edición de su tradicional carrera solidaria, dedicada a este trastorno. La iniciativa se organiza en el centro cada año desde 2018 con el objetivo de recaudar fondos para asociaciones no gubernamentales y, al mismo tiempo, contribuir a dar visibilidad a las causas que defienden.
En esta ocasión, la recaudación irá destinada a la asociación ADPA, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en apoyo de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias, promoviendo su inclusión social, educativa y laboral, además de ofrecer orientación, atención especializada y actividades de acompañamiento para mejorar su calidad de vida.
Todo el colegio
La actividad reunió a los 425 alumnos del centro, que participaron por niveles en distintas carreras organizadas en el polideportivo nuevo de la Pola. La jornada puso el broche final a una semana dedicada al trabajo en valores, en la que el alumnado participó en charlas y talleres impartidos por personal de ADPA. Además, los pequeños elaboraron pancartas que, posteriormente, llevaron a la carrera para recordar que todos somos iguales y diferentes a la vez.
Asimismo, cada niño acudió con un sobre para realizar una aportación económica voluntaria por parte de las familias. Según explica el director del centro, Antonio Díaz, la previsión es alcanzar una recaudación cercana a los 3.000 euros, cantidad que se destinará a respaldar la labor de la asociación de apoyo a las personas con autismo.
La cita contó con un apoyo muy especial. El piloto asturiano Fernando Alonso donó una camiseta firmada para respaldar la iniciativa y que se iba a sortear entre los niños participantes en la carrera solidaria.
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