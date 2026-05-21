Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

"El autismo no es algo malo": el lema de la carrera solidaria en la que participaron más de cuatrocientos niños del Colegio Celestino Montoto de la Pola

Los escolares elaboraron pancartas y contaron con el apoyo de Fernando Alonso, que les donó una camiseta firmada para sortear

VIDEO: Los niños del colegio Celestino Montoto de Pola de Siero celebran una carrera solidaria con el autismo

VIDEO: Los niños del colegio Celestino Montoto de Pola de Siero celebran una carrera solidaria con el autismo

Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

"El autismo no es malo". Los niños del colegio Colegio Celestino Montoto han aprendido durante toda esta semana una importante lección de vida, solidaridad e inclusión que culminó este jueves en una nueva edición de su tradicional carrera solidaria, dedicada a este trastorno. La iniciativa se organiza en el centro cada año desde 2018 con el objetivo de recaudar fondos para asociaciones no gubernamentales y, al mismo tiempo, contribuir a dar visibilidad a las causas que defienden.

Los niños, con las pancartas

Los niños, con las pancartas / Luján Palacios

En esta ocasión, la recaudación irá destinada a la asociación ADPA, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en apoyo de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias, promoviendo su inclusión social, educativa y laboral, además de ofrecer orientación, atención especializada y actividades de acompañamiento para mejorar su calidad de vida.

Todo el colegio

La actividad reunió a los 425 alumnos del centro, que participaron por niveles en distintas carreras organizadas en el polideportivo nuevo de la Pola. La jornada puso el broche final a una semana dedicada al trabajo en valores, en la que el alumnado participó en charlas y talleres impartidos por personal de ADPA. Además, los pequeños elaboraron pancartas que, posteriormente, llevaron a la carrera para recordar que todos somos iguales y diferentes a la vez.

Asimismo, cada niño acudió con un sobre para realizar una aportación económica voluntaria por parte de las familias. Según explica el director del centro, Antonio Díaz, la previsión es alcanzar una recaudación cercana a los 3.000 euros, cantidad que se destinará a respaldar la labor de la asociación de apoyo a las personas con autismo.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

La cita contó con un apoyo muy especial. El piloto asturiano Fernando Alonso donó una camiseta firmada para respaldar la iniciativa y que se iba a sortear entre los niños participantes en la carrera solidaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tren arrolla a un joven en la vía de Pola de Siero, cerca de la nave del club Kayak
  2. Aventura en la nieve de los alumnos del IES Río Nora de Pola de Siero: el doble de caminata para bajar del refugio del Meicín “con una capa hasta las rodillas”
  3. Siero da licencia para ampliar el aparcamiento del supermercado de la avenida del Peralón de Lugones, que tendrá 148 plazas
  4. Pulseras, imanes, marcapáginas, bolsas o cuadros con madera reciclada: las cooperativas escolares venden al público sus creaciones artesanales en las calles de Pola de Siero
  5. Inundaciones en el portal, 'olas' en la acera y un acceso peligroso ('casi en madreñes') cada vez que llueve fuerte: la denuncia de unos vecinos de de Pola de Siero
  6. Ángel García, 'Cepi', alcalde de Siero: 'El proyecto de Parque Principado es muy positivo, no debería dar tantos problemas, pero en esta región pasan estas cosas
  7. Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras
  8. Así es 'Lucero', el mejor caballo (y por tercer año consecutivo) del concurso equino celebrado en Siero: “Está en su mejor momento”

"El autismo no es algo malo": el lema de la carrera solidaria en la que participaron más de cuatrocientos niños del Colegio Celestino Montoto de la Pola

"El autismo no es algo malo": el lema de la carrera solidaria en la que participaron más de cuatrocientos niños del Colegio Celestino Montoto de la Pola

El Ayuntamiento de Siero celebra Santa Rita con distinciones para varios empleados municipales

El Ayuntamiento de Siero celebra Santa Rita con distinciones para varios empleados municipales

Pola de Siero reúne este fin de semana a más de 1.400 bailarines en una competición de ámbito nacional

Pola de Siero reúne este fin de semana a más de 1.400 bailarines en una competición de ámbito nacional

La entrada en vigor de la nueva zona azul de Siero ya tiene plazo definitivo: la Junta de Gobierno da luz verde a la adjudicación del nuevo contrato

La entrada en vigor de la nueva zona azul de Siero ya tiene plazo definitivo: la Junta de Gobierno da luz verde a la adjudicación del nuevo contrato

Siero adjudica las obras para dotar de iluminación a más de un centenar de vecinos de Meres

Siero adjudica las obras para dotar de iluminación a más de un centenar de vecinos de Meres

Más de 3.700 sierenses mayores de 60 años viven solos: en su mayoría son mujeres y viven en las zonas rurales

Más de 3.700 sierenses mayores de 60 años viven solos: en su mayoría son mujeres y viven en las zonas rurales

Las obras del nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero se inician este viernes: tendrá 15.380 metros cuadrados con zonas verdes, deportivas y parking

Las obras del nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero se inician este viernes: tendrá 15.380 metros cuadrados con zonas verdes, deportivas y parking

Los alumnos del IES Río Nora homenajean a la escritora Mónica Rodríguez: "La literatura nos habla de la emoción y nos ayuda a conocernos mejor"

Los alumnos del IES Río Nora homenajean a la escritora Mónica Rodríguez: "La literatura nos habla de la emoción y nos ayuda a conocernos mejor"
Tracking Pixel Contents