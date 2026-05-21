El Ayuntamiento de Siero celebra Santa Rita con una comida con los empleados municipales

El Ayuntamiento de Siero celebró este jueves la tradicional comida con motivo de Santa Rita, patrona de la Administración Local, en un acto de reconocimiento a la labor desempeñada por empleados municipales que este año alcanzan los 25 años de servicio en el Consistorio, así como a aquellos trabajadores que acceden a la jubilación tras décadas de trayectoria profesional.

A la cita asistieron el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, quienes acompañaron a los empleados municipales en una jornada de reconocimiento al trabajo desarrollado desde distintos departamentos de la administración local.

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Durante la comida, el consistorio reconoció especialmente a los empleados que cumplen un cuarto de siglo de trabajo municipal, una trayectoria que, en muchos casos, ha transcurrido en áreas esenciales para el funcionamiento diario de los servicios públicos. Del mismo modo, se despidió a los trabajadores que inician su jubilación, cerrando una etapa de atención a la ciudadanía fundamental para el funcionamiento de la administración local.