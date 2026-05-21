La entrada en vigor de la nueva zona azul de Siero ya tiene plazo definitivo: la Junta de Gobierno da luz verde a la adjudicación del nuevo contrato

La Junta de Gobierno de Siero aprobó este jueves la adjudicación del nuevo contrato de la zona azul en el concejo. Era el último trámite municipal que faltaba para que se pueda aplicar el nuevo modelo. Ahora, los plazos están ya marcados y la entrada del nuevo sistema de estacionamiento regulado, en el que se incluye una primera media hora gratis, se hará efectiva en el mes de julio.

La adjudicación se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado y se abrirá un plazo de quince días para que se puedan presentar alegaciones. En caso de que no aparezca ninguna ya quedaría finiquitado el proceso y la concesionaria tendría 30 días para llevar a cabo los preparativos necesarios para que se aplique el nuevo modelo.

La nueva zona azul de siero incluye una primera media hora gratuita y se ampliará a tres nuevos aparcamientos de pago entre la Pola y Lugones. Uno de ellos, el del entorno del Centro de Salud de la capital del concejo, en la calle Maestro Martín Galache, tendrá cuarenta nuevas plazas y el modelo de pago habitual por minutos de estacionamiento. Los otros serán disuasorios, con la posibilidad de aparcar por 1,5 euros todo el día y sacar un bono de 30 euros mensuales. Se trata de las 164 plazas del aparcamiento ubicado junto al antiguo Maracaibo, al final de la calle Florencio Rodríguez de la Pola, y de las 151 del situado en la calle Santa Isabel deLugones.

"La ampliación en el aparcamiento del centro de salud de la Pola era una demanda de vecinos y usuarios”, enfatizó Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero, que también indicó que habló con los comerciantes antes de sacar a licitación este nuevo modelo. "Se busca beneficiar al pequeño comercio, para que haya rotación. Incluso los comerciantes, a la hora de negociar este expediente, nos pedían extender la zona azul a más áreas", manifestó el regidor.

Duración

El Ayuntamiento de Siero adjudicó por cinco años (cuatro más uno de prórroga) el contrato de concesión a la empresa EYSA Estacionamiento y Servicios, que era la que se encargaba de la gestión del aparcamiento regulado hasta la fecha. La empresa, una vez se confirme este contrato, tras el fin del periodo de alegaciones, tendrá un mes por delante para poner a punto los parquímetros, la señalética de la zona azul y alguna gestión más pendiente para adaptarse a los nuevos requisitos.

Otra de las novedades será la obligación de introducir la matrícula del vehículo a la hora de sacar el ticket, por lo que la empresa debe renovar los parquímetros. La concesionaria dispondrá de dos vehículos en movimiento, que detectarán si se ha puesto ticket o se ha excedido el tiempo a través de un lector de matrículas.

Además, el sistema de recaudación cambiará y la concesionaria pagará el 23,01 por ciento del total de ganancias al Ayuntamiento, sin descontar antes la parte de los gastos como sucedía con el anterior contrato.

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"Cepi" también señaló que, ese dinero recaudado por el Consistorio "se reinvertirá en generar nuevos aparcamientos y mejorar los existentes". Añadió también que "se estudiará si adquirimos nuevos solares o lo que hacemos al respecto".