Las obras del nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero se inician este viernes: tendrá 15.380 metros cuadrados con zonas verdes, deportivas y parking
El futuro espacio, en la zona oeste de la capital sierense, estará listo en el verano de 2027
El gran proyecto para Pola de Siero con una inversión de casi seis millones de euros empezará a ejecutarse este próximo viernes. Las máquinas iniciarán sus trabajos para levantar el nuevo parque de La Reconquista de la Pola, un espacio de 15.380 metros cuadrados en el oeste de la capital sierense, que incluirá parking, canchas, pistas para caminar o correr, y zonas verdes.
El proyecto, que está cofinanciado en un 70 por ciento por la Unión Europea, se adjudicó a la firma madrileña ASCH por 5.850.049 euros. El plazo de ejecución de las obras del nuevo parque será de 14 meses, por lo que estaría abierto con la llegada del verano de 2027.
El Ayuntamiento firmó el pasado 5 de mayo la formalización del contrato con la adjudicataria, el último trámite que faltaba para el inicio de las obras. Los últimos días ha habido movimiento de los operarios para efectuar los trabajos previos, antes de que las máquinas vayan a entrar ya en pocas horas.
Esta actuación, ambiciosa, permitirá aprovechar los terrenos del actual parque en el barrio de la Luz, en la Pola, para mejorar el espacio lúdico y ampliarlo, ya que llegará la zona que ocupaba el antiguo matadero, que ha sido derruido.
Entre los espacios que se incluirá para el disfrute de los vecinos, además de un parking para 146 coches, estarán canchas (uno de ellas de voley playa), una pista de 500 metros, mesas de ping-pong, zonas verdes, árboles o espacios de juegos infantiles.
La actuación se complementará también con la renovación de la calle General Gutiérrez Mellado, que se modernizará, y en la que se invertirán 770.000 euros.
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