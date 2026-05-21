Pola de Siero reúne este fin de semana a más de 1.400 bailarines en una competición de ámbito nacional

Un total de 1.400 bailarines procedentes de distintos puntos de España participarán este sábado y domingo, 23 y 24 de mayo, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero en la décima edición del Campeonato de Danza Nacedanza, una cita que se consolida como referente del sector en el norte del país. El certamen reunirá a escuelas de danza de comunidades como Castilla y León, Galicia, Cantabria y, por primera vez, contará también con la participación de una academia procedente de Girona.

El campeonato incluirá una programación con múltiples disciplinas, entre ellas ballet clásico, danza española, danza contemporánea, danza urbana y fusión, además de incorporar este año como novedad el k-pop, un estilo que debuta en la competición.

Impacto

La organización del evento está liderada por la promotora y directora del campeonato, Vanessa Cascales, quien ha destacado la diversidad de estilos y el crecimiento sostenido de participación en esta décima edición, que se desarrollará a lo largo del fin de semana.

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La presentación del campeonato ha contado con la participación de la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, que ha subrayado el impacto cultural y organizativo de esta cita en el municipio.