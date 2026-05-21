Siero adjudica las obras para dotar de iluminación a más de un centenar de vecinos de Meres

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras para dotar de alumbrado público a los accesos a una urbanización de Meres, que cuenta con cerca de medio centenar de viviendas, y en la que viven algo más de un centenar de vecinos. Los trabajos, que se iniciarán de forma inminente, tienen un coste de 32.500 euros y se alargarán durante dos meses.

Las obras consistirán en la instalación de once luminarias con postes, en la carretera SI-6, en la parroquia de Tiñana, que también beneficiará a los accesos a la unidad de Salud Mental que el Sespa tiene en la zona.

El proyecto incluye el tendido de aproximadamente 650 metros de cableado aéreo, el desmontaje puntual de la instalación existente, trabajos auxiliares de desbroce y acondicionamiento del entorno, así como la retirada de residuos.

El anuncio del inicio de las obras lo hizo este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, en compañía de Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines. “Lo llevaban pidiendo años los vecinos”, indicó el regidor socialista.

Esta actuación se encuentra dentro del plan de renovación de más de 22.000 puntos de luz en Siero, con el cambio a otros más eficientes de tecnología LED.