Siero adjudica las obras del entorno de la antigua casa de Cultura de Lugones, que se iniciarán el próximo mes de junio
La actuación, por un importe de 263.000 euros, tiene un plazo de ejecución establecido en cinco meses
Las obras de reurbanización del entorno de la antigua casa de Cultura de Lugones han sido adjudicadas por un importe de 263.000 euros, lo que supone un ahorro de 62.000 euros sobre la licitación (325.000 euros). La previsión es que los trabajos se pongan en marcha en junio con un plazo de ejecución de cinco meses. Se trata de una obra que está incluida en la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería aprobada en marzo.
El alcalde, Ángel García "Cepi", destacó este jueves que con este proyecto se completará una actuación integral en una zona donde se ha llevado a cabo la reurbanización de las calles Melchor Gaspar de Jovellanos y Leopoldo Lugones, en el tramo comprendido entre Rafael de Sarandeses y la calle de La Iglesia. "Se ha ganado el espacio para las personas y se ha hecho un diseño que impide que los vehículos accedan a la zona peatonal", indicó. García sobre una inversión que, en conjunto, asciende a 1,3 millones de euros.
Bancos
Las obras que se iniciarán en junio incluyen la renovación del entorno de la antigua Casa de Cultura y de parte de la acera de la avenida Antonio Machado, mediante un diseño unitario que ordene los distintos usos y mejore la percepción global del conjunto. La pavimentación se realizará con baldosas de granito de distintos formatos y colores, con acabados antideslizantes, y se renovarán las instalaciones urbanas obsoletas, incluyendo saneamiento, drenaje, alumbrado y otros servicios necesarios.
La calle Leopoldo Lugones estrena nuevos elementos de asiento en los bancos de hormigón existentes. Se trata de una actuación que responde a una petición vecinal con el objetivo de mejorar el confort y la funcionalidad del mobiliario urbano. La actuación ha contado con un presupuesto de 7.080 euros y mereció este jueves una visita de Ángel García en la que también participó la concejala de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago; la arquitecta municipal María José Fernández, y el aparejador Daniel Navarro.
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