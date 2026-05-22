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Más de 400 estudiantes participan en la jornada de puertas abiertas del acuartelamiento Cabo Noval

El acto se enmarcó en el Día de las Fuerzas Armadas y el 60.º aniversario de la creación de la Brigada Galicia VII (Brilat)

Los alumnos, conociendo parte de los vehículos expuestos. | LNE

Los alumnos, conociendo parte de los vehículos expuestos. | LNE

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Pola de Siero

El acuartelamiento Cabo Noval celebró este viernes una jornada de puertas abiertas organizada por el Regimiento de Infantería Príncipe Número 3, enmarcada en los actos de celebración del Día de las Fuerzas Armadas y en el 60.º aniversario de la creación de la Brigada Galicia VII (Brilat). Participaron más de 400 alumnos de varios colegios del Principado, quienes disfrutaron de varias actividades con exposición de armamento y material, óptica, transmisiones, material de campaña y vehículos. Se realizaron exhibiciones por parte de la escuadra de gastadores, la banda de guerra y el equipo de cetrería del regimiento.

La Guardia Civil colaboró con una exposición estática de medios y una exhibición de determinadas especialidades del servicio cinológico, Gedex y la unidad de drones. También se contó con la participación del Batallón de Intervención en Emergencias de León. Además, se hizo entrega del premio Ejercito 2026 en la fase regional, categoría de alumnos de entre 13 y 14 años, al centro de enseñanza Ángel de la Guarda Aspace, de Latores, por una maqueta titulada "Guardianes del hielo" que representa la labor del Ejército de Tierra en la base Gabriel de Castilla de la Antártida.

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