"Agility" de primera en Siero: nueva medalla para el club Evo Dog, que empieza a entrenar en Lugones el mes que viene
Alejandro Salas y su perra "Bliss", campeones del mundo por equipos con la selección española en el campeonato disputado en Holanda
El entrenador Alejandro Salas y su perra "Bliss" se acaban de proclamar campeones del mundo por equipos con la selección española en el campeonato internacional World Agility Open, celebrado en Ermelo (Holanda) del 14 al 17 de mayo, y en el que participaron representantes de más de 43 países.
La pareja, que entrena en Siero, logró la medalla de oro por equipos representando a España en una de las competiciones más importantes del panorama internacional del agility. Además, en la categoría individual, Salas y "Bliss" rozaron el podio con un destacado cuarto puesto en la clasificación general.
Alejandro Salas forma parte del club Evo Dog, con base en Siero, un referente del agility en Asturias. El club inicia una nueva etapa este mes de junio con su traslado a las instalaciones de la Escuela de Equitación Principado de Asturias, en Lugones, tras sus inicios en La Belga.
Trayectoria
Este nuevo éxito internacional consolida la trayectoria de Salas y su perra, que ya venían destacando en los últimos campeonatos mundiales. En octubre de 2024, el entrenador sierense logró una medalla de bronce con la selección española en el Campeonato del Mundo disputado en Bélgica, siendo el único asturiano clasificado para el certamen.
Un año antes, en la República Checa, Salas también subió al podio mundial, aunque entonces compitió junto a otro de sus perros, "Clay", ya retirado de la competición. Con "Bliss", una joven border collie, ha continuado cosechando éxitos pese a las dificultades, ya que la perra tuvo que superar una lesión antes de volver al máximo nivel competitivo.
El agility, deporte canino en el que guía y perro deben completar circuitos de obstáculos —saltos, túneles, eslalon y rampas— en el menor tiempo posible y sin errores, tiene en el club sierense uno de los principales valedores de este deporte, con importantes éxitos cada año.
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