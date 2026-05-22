El Instituto de La Fresneda se queda pequeño cinco años después de su inauguración: todas las aulas de primero de ESO están completas para el curso que viene y "lo peor está por venir"

El Instituto de Educación Secundaria (IES) de La Fresneda, en Siero, encara el próximo curso al límite de su capacidad. Apenas cinco años después de su apertura, el centro educativo empieza a acusar el aumento sostenido de alumnado derivado del crecimiento residencial de la urbanización y de una demanda que supera las previsiones iniciales con las que fue concebido el edificio.

El diseño inicial del instituto contemplaba una estructura de tres líneas educativas, una previsión que, según reconoce la propia dirección, empieza a quedarse corta ante la evolución demográfica de la zona. La consolidación de nuevas promociones de vivienda y el aumento continuado de población han incrementado progresivamente la presión sobre el centro.

Las estimaciones internas que maneja el equipo directivo para el próximo curso, todavía pendientes de ajustes por posibles repetidores o traslados de última hora, apuntan a una matrícula cercana a los 474 estudiantes, una cifra que obligará a aprovechar al máximo los espacios disponibles.

La situación es especialmente ajustada en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), donde la Consejería de Educación mantiene autorizados tres grupos de 25 plazas. Las 75 vacantes disponibles se cubren de forma sistemática y el último proceso de admisión dejó a cuatro alumnos en lista de espera, según los datos del centro.

Aunque la prioridad de escolarización corresponde a estudiantes de La Fresneda, el instituto ha ampliado en la práctica su área de influencia y recibe alumnado procedente de otras localidades próximas, como Colloto, Lugones o Soto de Llanera. A la presión demográfica se suma, además, un factor interno que condiciona la organización del centro: la elevada continuidad del alumnado en estudios postobligatorios. Frente a lo que ocurre en otras localidades asturianas, donde una parte significativa de estudiantes opta por ciclos de Formación Profesional al terminar cuarto de ESO, en La Fresneda la mayoría continúa el itinerario académico de Bachillerato.

Según explica la dirección, de una promoción que este año supera los ochenta estudiantes en el último curso de la enseñanza obligatoria, apenas cuatro o cinco optarán por la Formación Profesional. El resto continuará, previsiblemente, sus estudios en el propio instituto.

Al alza

Las proyecciones de matrícula mantienen la tendencia. Para el próximo curso se prevén unos 67 alumnos en segundo de ESO, 74 en tercero y 76 en cuarto, mientras que en Bachillerato las cifras crecerán hasta los 89 estudiantes en primero y los 93 en segundo.

El equipamiento, que abrió sus puertas en el curso 2021/2022, cuenta actualmente con cerca de 450 alumnos matriculados y un claustro de 56 docentes, de los cuales 36 disponen de plaza fija.

“Era una demanda histórica”, recuerda Isabel Rivera, directora del centro desde su puesta en marcha. La reivindicación vecinal de un instituto propio se prolongó durante años a través de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. El proyecto fue redactado en 2015, durante el mandato del entonces consejero de Educación, Genaro Alonso, aunque diversos retrasos administrativos y, posteriormente, la pandemia aplazaron su entrada en funcionamiento hasta septiembre de 2021.

“El centro nació con una previsión que se ha quedado corta”, admite Rivera. Aunque el edificio fue concebido para tres líneas, el instituto ya ha tenido que habilitar de manera puntual una cuarta en algunos niveles para responder al incremento de estudiantes, una solución que podría dejar de ser excepcional si continúa el crecimiento de matrícula.

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La situación coincide además con las limitaciones de capacidad del colegio público de la urbanización, también próximo a completar sus plazas. Desde la dirección consideran necesario empezar a planificar una posible ampliación de las instalaciones para garantizar la continuidad educativa del alumnado de la zona y evitar problemas de espacio en los próximos cursos, porque, como señalan, "lo peor está por venir".