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Las obras del nuevo parque de la Pola arrancan por el parking subterráneo e incluyen la construcción de una zona de juegos "singular"

El alcalde, Ángel García, celebra el inicio de una actuación llamada a "reconquistar un espacio degradado" de la capital sierense: "Es un gran día"

Ángel García, cuarto por la izquierda, con los concejales Javier Rodríguez y Jesús Abad, y los responsables de la constructora Ignacio Pascual, Alfonso Abascal y Alberto Isla.

Ángel García, cuarto por la izquierda, con los concejales Javier Rodríguez y Jesús Abad, y los responsables de la constructora Ignacio Pascual, Alfonso Abascal y Alberto Isla. / A. S.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Pola de Siero

Las obras del futuro parque de La Reconquista, en el entorno del antiguo matadero de la Pola, están oficialmente en marcha. Se trata un proyecto llamado a transformar la zona oeste de la localidad mediante la creación de un gran espacio verde sobre una parcela actualmente degradada y sin uso. La actuación cuenta con un presupuesto de 5.850.049 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Está cofinanciada en un 60% por la Unión Europea (UE) a través de fondos FEDER. La empresa adjudicataria iniciará los trabajos por la ejecución del aparcamiento subterráneo sobre el que posteriormente se urbanizará el nuevo parque. La infraestructura contará con dos plantas y entre 140 y 150 plazas públicas de estacionamiento.

El alcalde, Ángel García ("Cepi"), calificó este viernes el inicio de las obras como "un gran día" para el concejo y defendió que la actuación permitirá "reconquistar un espacio que estaba degradado y abandonado". El regidor explicó que el nombre elegido para el parque responde precisamente a esa idea de "recuperación urbana" de una parcela que durante años acogió el antiguo matadero y, posteriormente, instalaciones municipales de aguas.

Estacionamientos

Según recordó García, el de La Reconquista será el quinto aparcamiento promovido por el actual gobierno municipal en la Pola. tras los de Siero Este, calle Asturias, El Bayu y Florencio Rodríguez. Con esta nueva actuación, subrayó el Alcalde, se superarán las setencientas plazas públicas de parking creadas en la localidad desde la llegada del actual ejecutivo. Sobre esa infraestructura se desarrollará el parque urbano, concebido especialmente para el ocio familiar y el uso infantil. "Cepi" avanzó que el recinto contará con "juegos singulares" relacionados con el propio nombre del parque y que se presentarán más adelante.

La actuación ocupará una superficie aproximada de 15.380 metros cuadrados entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado, Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo-Santander. El diseño prevé amplias zonas verdes y arboladas, caminos peatonales y ciclopeatonales, una plaza pública central, áreas de descanso y una gran pradera equipada con mobiliario urbano.

Vóley playa

El futuro recinto dispondrá además de un circuito perimetral de pavimento blando de unos 500 metros para caminar o correr, así como una pista multideporte cerrada y una cancha de vóley playa.

El proyecto incorpora también la renovación completa de las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público, junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego y medidas de accesibilidad universal.

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Durante su intervención, García destacó también que actualmente hay en marcha unos siete millones de euros de inversión en la Pola, sumando esta actuación, la reurbanización de la avenida de Gijón y la renovación de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado. El Alcalde aseguró que se trata del "récord histórico" de inversión ejecutada en la capital sierense.

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